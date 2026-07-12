Déjà deux offres de Dortmund repoussées : voici la somme demandée par Genk pour Konstantinos Karetsas

Le prix de Konstantinos Karetsas continue à monter ces dernières semaines. Dortmund est passé à l'attaque, mais Genk ne reverra pas ses exigences à la baisse.

Pour sa deuxième saison en équipe première à Genk, Konstantinos Karetsas a encore frappé fort. Eput être plus encore qu'en Pro League, le wonderkid du Racing a brillé sur la scéne européenne. Celui qui est désormais international grec a inscrit deux buts et délivré cinq assists en Europa League, il a également signé ses trois premières réalisations en sélection.

De quoi faire monter sa cote sur le marché international. Ces dernières semaines, l'AC Milan s'est rajouté aux candidats pour le recruter, Dortmund a fait de même. Selon Het Nieuwsblad, Genk a déjà repoussé deux offres du Borussia.

Karetsas en Bundesliga après De Cat ? Il faudra y mettre le prix

Le Racing réclamerait 35 millions pour son phénomène ; en dessous de cela, inutile de négocier. Un montant tout simplement logique ? Il correspond à la valeur marchande du joueur sur Transfermarkt.

Cela fera de Karetsas le transfert sortant le plus cher de l'histoire du club : le record appartient pour le moment à Tolu Arokodare, transféré à Wolverhampton pour 26 millions d'euros il y a un an. A l'échelle de la Pro League, le record absolu est également tombé l'été dernier, avec le transfert d'Ardon Jashari du Club de Bruges à l'AC Milan pour 36 millions et trois supplémentaires de bonus.