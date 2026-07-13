En plus de Yann Sommer, une autre arrivée se précise au Club de Bruges

Le Club de Bruges est très proche de recruter Andrej Vasovic, un attaquant de 18 ans évoluant au FC Lucerne. Selon l'expert mercato Sacha Tavolieri, les derniers détails sont en cours de finalisation entre les Blauw en Zwart et le club suisse pour un transfert définitif.

Si tout se déroule comme prévu, Andrej Vasovic rejoindra le noyau A des Blauw en Zwart, mais devrait également disputer plusieurs rencontres avec le Club NXT. Ce recrutement s'inscrit dans la stratégie du Club de Bruges, qui mise depuis plusieurs années sur de jeunes talents à fort potentiel avant de les intégrer progressivement au plus haut niveau.

L’opération ne devrait toutefois pas être donnée pour Bruges. Sous contrat avec le FC Lucerne jusqu’en 2030, Andrej Vasovic avait prolongé son bail en juin dernier, plaçant le club suisse en position de force dans les négociations.

La valeur marchande d'Andrej Vasovic

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à 1,5 million d'euros. Son contrat longue durée et sa progression rapide ont probablement fait grimper son prix. Malgré son jeune âge, il totalise déjà 26 apparitions avec l'équipe première de Lucerne, pour un bilan de sept buts et deux passes décisives.

Du haut de son mètre 87, le buteur suisse apporte également une présence physique intéressante en attaque. International suisse chez les U19, il compte déjà onze sélections.