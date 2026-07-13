Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Durosinmi

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Durosinmi

Plus de dix millions : Genk veut boucler l'une des recrues les plus chères de l'histoire de la Pro League !

Genk veut se refaire une santé après une dernière saison décevante. Le Racing devrait réaffirmer ses ambitions dès les prochains jours de ce mercato. (Lire la suite)