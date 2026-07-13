LIVE Coupe du monde 13/7
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial
La plupart des Diables Rouges se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux après l’élimination de la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde face à l’Espagne. Découvrez ci-dessous les messages des joueurs s’étant exprimés jusqu’à présent. (Lire la suite)
Diego Forlán s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay
Le président de la Fédération uruguayenne de football (AUF), Ignacio Alonso, a révélé avoir choisi Diego Forlán pour assurer, a minima, l’intérim à la tête de la sélection uruguayenne. La légende du pays devrait occuper ce poste en plus de diriger la formation uruguayenne des moins de 20 ans. (Lire la suite)
Un seul homme a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun
Le Times nous informe qu’une seule personne de la FIFA a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun : le président de la commission, Mohammad Al Kamali. Aucun des 17 autres membres n’a été consulté. (Lire la suite)
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