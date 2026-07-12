Officiel : l'une des premières cibles de Marc Wilmots pour le Standard tourne aussi le dos à l'Antwerp

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : l'une des premières cibles de Marc Wilmots pour le Standard tourne aussi le dos à l'Antwerp
Photo: © photonews
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L'été dernier, Seid Korac était sur les tablettes du Standard. Ces dernières semaines, l'Antwerp s'y est intéressé, sans plus de réussite.

Il y a un an, dans un Standard en pleine reconstruction, Marc Wilmots avait fait de Seid Korac l'une des ses priorités en défense centrale. International luxembourgeois de 24 ans, Korac sortait d'une grosse saison avec le club serbe de Vojvodina et s'apprêtait logiquement à passer un palier.

L'intérêt était très concret, le média luxembourgeois Le Quotidien avait même interrogé le joueur sur l'intérêt des Liégeois "Je ne parlerai pas de ce qui a été écrit dans les journaux", commence-t-il, avant de tout de même s'ouvrir un peu :  "Mais ça ne m’empêche pas de penser que le Standard, c’est le plus grand club de Belgique et que c’est très intéressant. Je sais aussi que le prochain pas que je ferai sera le plus important de toute ma carrière".

Amoureux des tacles et des ambiances électriques, Korac avait tout pour réussir à Sclessin. Mais il avait finalement signer ailleurs, du côté de Venise. D'abord titulaire, le natif de Niederkorn a perdu sa place au mois d'octobre. Sans lui, l'équipe a performé, parvenant à accrocher le titre et la montée en Serie A.

Seid Korac reste en Italie plutôt que de se relancer à l'Antwerp

Réserviste en Serie B, Korac ne dispose pas de beaucoup de perspectives de temps de jeu pour ce retour parmi l'élite italienne. Malgré un contrat jusqu'en 2030, le défenseur d'origine serbe était donc autorisé à se chercher un nouveau club.

C'est là que l'Antwerp est entré en jeu cet été. Le Great Old s'est en effet manifesté pour le relancer. Il faut dire que le chantier est considérable après une saison bien en-dessous des attentes mais finalement logique vu la qualité du noyau. Le chantier est considérable, notamment en défense : Zeno Van Den Bosche a signé à l'Union Berlin et que Kiki Kouyaté a rejoint Al-Khaleej.

La direction anversoise est finalement repartie bredouille. Plutôt que de signer dans la Métropole, Seid Korac a été prêté à l'Hellas Vérone, en Serie B. Il visera donc une deuxième montée consécutive en Italie.

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