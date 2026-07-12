Anderlecht est prévenu : à 11 jours de l'Europa League, Hammarby enchaîne

Le deuxième tour préliminaire d'Europa League se rapproche déjà pour Anderlecht. De son côté, Hammarby semble déjà bien rôdé.

Après avoir éliminé Charleroi dans les dernières minutes des prolongations en Conférence League la saison dernière (1-2 au Mambourg après le 0-0 de l'aller), Hammarby s'attaque désormais à Anderlecht. Avec à nouveau l'avantage de se présenter avec plus de rythme pour cette double confrontation.

Contrairement à la Pro League, le championnat suédois est déjà bien entamé. Pour permettre aux matchs de se disputer lors des beaux jours et non en plein hiver, l'Allsvenkan suédoise a repris au début du mois d'avril et en est ainsi à la treizième journée.

Anderlecht se découvre, Hammarby fourbit ses armes

A onze jour du match aller contre Anderlecht, Hammarby s'est rassuré. Devant les 22 800 supporters de la 3Arena, le club basé à Stockholm s'est imposé 2-0 contre Kalmar. Après deux défaites de rang, Hammarby a rectifié le tir avec désormais deux victoires à la suite, de quoi se hisser à la deuxième place du classement, à trois points de Sirius, le leader (pour qui Robbie Ure marque comme il respire).

Malgré un noyau valorisé 40 millions plus cher (74 contre 34), Anderlecht ne devra pas faire l'erreur de sous-estimer son adversaire. Après avoir été éliminé par Häcken (victorieux d'Hammarby il y a un mois) l'été dernier, le Sporting est prévenu. Surtout vu les premières sorties mauves laborieuses contre Boulogne (0-0) et le NEC Nimègue (victoire 3-2) en amical.