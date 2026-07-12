Il fallait y penser : un ancien flop d'Anderlecht retrouve le rythme...dans son propre club

Mathias Jørgensen, dit Zanka, est toujours sans club. L'ancien défenseur d'Anderlecht a toutefois retrouvé le chemin de l'entraînement collectif.

Il y a un an et demi, Anderlecht avait trouvé un accord avec Zanka et le Los Angeles Galaxy pour faire une croix sur les six derniers mois de contrat du joueur. Il faut dire que l'international danois était de plus en plus contesté au Lotto Park. Vanté pour son expérience en Premier League et son leadership, le défenseur ne cessait de décevoir par ses interventions assez embarassantes et sa lenteur.

Il n'a pas franchement réussi à redresser le tir en MLS. Après des premières semaines vécues dans la peau d'un titulaire, une carte rouge a eu raison de sa place dans le onze de base. Une blessure à la jambe l'a encore un peu plus condamné, ne le laissant disputer qu'un seul des sept derniers matchs de la saison.

Zanka a encore le feu sacré

Cet hiver, club et joueur ont trouvé un accord pour se séparer à l'amiable plutôt que prévu. Il a rebondi au FC Copenhague, et a même hérité du brassard de capitaine, mais son contrat y est déjà arrivé à échéance.

Depuis le premier juillet, Zanka est ainsi un joueur libre. Du haut de ses 36 ans, retrouver un club ne sera pas facile. Mais Mathias Jørgensen n'est pas décidé à raccroché les crampons. Il a en effet repris l'entraînement avec le club de B93, en deuxième division danoise. Il y a reçu un accueil des plus chaleureux puisque l'un des copropriétaires du club n'est autre que...lui-même. Zanka est en effet devenu actionnaire de B93. Il n'a toutefois pas encore signé de contrat en tant que joueur, sans doute le temps de voir si une autre piste se dégage.