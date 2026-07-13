Plus de dix millions : Genk veut boucler l'une des recrues les plus chères de l'histoire de la Pro League !

Genk veut se refaire une santé après une dernière saison décevante. Le Racing devrait réaffirmer ses ambitions dès les prochains jours de ce mercato.

La tension est grande à Genk depuis quelques semaines. Le Racing sort d'une saison où il a manqué le top 6 et est finalement passé à côté du dernier ticket européen avec sa défaite contre La Gantoise lors du barrage. Pour couronner le tout, Nicky Hayen vient de quitter le navire en début de préparation pour filer à Burnley.

Les Limbourgeois pourraient se rassurer avec un renfort assez marquant. Selon Het Nieuwsblad, la direction pousse pour recruter Rafiu Durosinmi, un attaquant niégrian de 23 ans évoluant à Pise, en Serie B italienne.

Genk veut casser sa tirelire

Après Paul Onuachu et Tolu Arokodare, la filière des attaquants nigérians ayant fait les heures de gloire du Racing pourrait bien être réactivée. Mais dans le cas de Rafiu Durosinmi, c'est surtout le prix négocié qui interpelle.

Pise l'ayant acheté neuf millions d'euros au Viktoria Plzen pas plus tard qu'en janvier dernier, Genk a dû surenchérir. L'accord pourrait se conclure à hauteur de 10,5 millions d'euros. Cela ferait du joueur le transfert entrant le plus cher de l'histoire du club, loin devant les 7 millions déboursés pour Théo Bongonda.

Une sacrée pression sur les épaule de Durosinmi

A l'échelle de la Pro League, Durosinmi entrerait dans le top 5 en la matière, se classant toutefois encore loin derrière des 17 millions payés par le Club de Bruges pour Roman Yaremchuk il y a quatre ans (les 25 millions officiellement payés par le RDWM pour permettre à Ernest Nuamah de signer à Lyon ne comptent pas).





Zinho Vanheusden (11,74 millions) et Nicolae Stanciu (11 millions) avaient eux aussi facturé de sacré montants, avec des réussites variables. Rafiu Durosinmi devra donc performer plutôt que paraître pour rentabiliser son transfert, s'il se réalise bel et bien. D'autant que Genk reste sur un échec en pointe, avec les quatre millions déboursés pour Jusef Erabi (désormais sur une voie de garage) il y a un an.