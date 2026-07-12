Les négociations progressent : un ancien coach de Pro League en pole pour succéder à Nicky Hayen à Genk

Les négociations progressent : un ancien coach de Pro League en pole pour succéder à Nicky Hayen à Genk
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Le KRC Genk est à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis le départ de Nicky Hayen à Burnley. Et c'est une vieille connaissance du championnat qui pourrait revenir...

Scott Crabbé

Thorup de plus en plus proche de Genk

Les négociations entre Jess Thorup et Genk avancent bien. Selon Het Laatste Nieuws, l'entraîneur danois est désormais en pole position pour succéder à Nicky Hayen, parti à Burnley à la surprise générale. Après un premier passage long de...39 jours à Genk en 2020 (suite au débauchage de Thorup par le FC Copenhague), l'ancien entraîneur à succès de La Gantoise est donc en passe de revenir dans le Limbourg. Il présente l'avantage d'être libre de tout contrat depuis son départ d'Al Ahly, une denrée rare à ce stade de la saison, où les staffs sont tout juste renouvelés.

Le KRC Genk s’est séparé de Nicky Hayen. L’entraîneur va rejoindre Burnley et le club doit donc se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et c'est une vieille connaissance du championnat qui pourrait revenir...

« À un mois du début du championnat, ce n’est évidemment pas un scénario auquel nous nous attendions. Dans le même temps, le KRC Genk envisage l’avenir avec confiance », avait indiqué Genk plus tôt cette semaine dans un communiqué de presse au sujet du départ de Nicky Hayen.

Reste dès lors la question : qui succédera à Hayen chez les Limbourgeois ? L’expérimenté Peter Balette fait son retour au sein du staff technique en tant qu’entraîneur adjoint. Il apporte à Genk un véritable bagage d’expérience, acquise notamment lors de ses précédents passages au club.

Le KRC Genk à la recherche d’un nouvel entraîneur

En attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur principal, Balette dirigera provisoirement les entraînements de l’équipe première avec Domenico Olivieri. Et il se pourrait qu’un visage bien connu du championnat belge, du KRC Genk et de Balette, prenne les rênes à Genk.

Selon Het Nieuwsblad, le KRC Genk songerait en effet à Jess Thorup. Le Danois de 56 ans a déjà été entraîneur de Genk en 2020, mais après cinq matchs de championnat et un 11 sur 15, il avait accepté une offre du FC Copenhague. Son passage à Gand auparavant avait laissé un souvenir mitigé.

Le KRC Genk pense Jess Thorup

Il a ensuite entraîné Augsbourg pendant deux ans. Jusqu’au mois dernier, l’ancien coach de La Gantoise travaillait en Égypte, à Al Ahly, mais il est désormais libre de tout contrat. Thorup avait laissé une impression assez positive lors de son bref passage à Genk, mais est-il l'homme qu'il faut pour amener le club au top ? 

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