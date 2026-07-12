Les négociations progressent : un ancien coach de Pro League en pole pour succéder à Nicky Hayen à Genk



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Suis Walfoot dès à présent sur Instagram! Le KRC Genk est à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis le départ de Nicky Hayen à Burnley. Et c'est une vieille connaissance du championnat qui pourrait revenir...



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