Accord conclu : Yann Sommer va bel et bien découvrir le championnat belge

Yann Sommer devrait bel et bien rejoindre le Club de Bruges. Les Blauw en Zwart sont parvenus à un accord avec le gardien suisse.

Le Club de Bruges est à la recherche d'un nouveau gardien depuis le départ à la retraite de Simon Mignolet. Comme lors de son arrivée en Venise du Nord en provenance de Liverpool en 2019, le Club est sur le point de frapper un grand coup.

Depuis quelques semaines, les Brugeois sont liés à un certain Yann Sommer, encore titulaire dans les buts de l'Inter Milan jusqu'en fin de saison dernière, mais pas prolongé suite à ses 37 ans.

Sommer à Bruges, officiel en début de semaine

Le dossier avance bien : Sacha Tavolieri rapporte que le Club de Bruges est parvenu à un accord avec le portier suisse. L'accord devrait être finalisé dans les 48 à 72 prochaines heures. Sommer devrait donc rester en bleu et noir malgré son transfert.

🚨 EXCLUSIVE: Yann Sommer is set to become a Club Brugge player! 🔵⚫️



🇨🇭 Blauw-Zwart reached an agreement in principle with the Swiss legend, and the deal is expected to be finalized within the next 48 to 72 hours.



✅ Sommer has given the green light to Club. #mercato #JPL pic.twitter.com/xAftF557li — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 12, 2026

Le Club de Bruges peut être fier : malgré l'âge de sa future recrue, le champion en titre accueille un gardien de très haut niveau. L'Union Saint-Gilloise peut en témoigner : lors de la victoire 0-4 de l'Inter en Ligue des Champions, Yann Sommer avait sorti le grand jeu en début de match, quand les Unionistes de David Hubert (nommé trois jours plus tôt) poussaient lors des premières minutes.





Yann Sommer, une fameuse dose d'expérience et de leadership dans les buts brugeois

L'international suisse (94 apparitions avec la Nati) a d'ailleurs toujours été titulaire lors de ses trois saisons à l'Inter, qui l'avait recruté au Bayern Munich (les Bavarois en avaient fait leur numéro lors de la saison 2022/2023 suite à la blessure de Manuel Neuer).

Yann Sommer débarque avec une sacrée expérience, il disputait encore la finale de la Ligue des Champions il y a un an face au PSG (l'une de ses...128 rencontres de Coupe d'Europe). Son CV renseigne également 100 matchs de Serie A et 291 en Bundesliga. Avant le sommet de sa brillante carrière : la découverte de la Jupiler Pro League.