Accord total : Leandro Trossard à quelques heures d'un départ d'Arsenal

Scott Crabbé, journaliste football
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Accord total : Leandro Trossard à quelques heures d'un départ d'Arsenal
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Leandro Trossard entre dans sa dernière année de contrat à Arsenal. Les Gunners ont donc tout intérêt à collaborer à une vente, le transfert vers Besiktas entre dans sa dernière ligne droite.

Scott Crabbé

Arsenal toujours plus proche de Besiktas

Besiktas s'était déjà mis d'accord avec Arsenal il y a plusieurs jours déjà pour un transfert de Leandro Trossard contre un montant avoisinant les 20 millions d'euros. Ralentie par la participation du joueur à la Coupe du Monde, l'opération a repris de plus belle ces dernières jours. Et elle continue à prendre une tournure favorable. Selon le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, un accord a maintenant été trouvé entre Besiktas et Trossard pour un contrat jusqu'en 2029, avec une quatrième saison en option. A l'issue de son grand tournoi le plus convaincant avec les Diables Rouges, l'ancien de Brighton et Genk pourrait donc bien rejoindre la Turquie. Il y gagnerait un salaire annuel inférieur à 8 millions d'euros nets, avec des bonus à la performance.

Leandro Trossard entre dans sa dernière année de contrat à Arsenal. Les Gunners ont donc tout intérêt à collaborer à une vente...et ont d'ailleurs trouvé un accord avec Besiktas.

Depuis plusieurs mois, la situation contractuelle de Leandro Trossard est l'un des enjeux de l'été pour Arsenal. Mais une prolongation semble de plus en plus exclue. La direction lui cherche donc une porte de sortie, pour ne pas le voir filer gratuitement l'été prochain.

Après plusieurs candidats précédemment évoqué, une destination se précise : Besiktas. Selon The Athletic, un accord entre clubs a été bouclé pour un transfert à hauteur de 20 millions d'euros. Cela couvrirait une bonne partie des 24 millions déboursés par les Gunners pour l'acheter à Brighton en janvier 2023.

La Turquie après la Premier League et la Pro League pour Leandro Trossard ?

Vu l'accord entre clubs, le deal est bien avancé. Mais il n'est pas encore totalement bouclé. Besiktas et Trossard négocient en effet encore les conditions personnelles. Les discussions avancent toutefois là aussi dans le bon sens : Diable Rouge pourrait toucher à Istanbul un salaire d’environ neuf millions d’euros par saison.

Les prochains jours s'annoncent donc chargés, mais Trossard donne priorité à la Coupe du Monde, dont il est l'un des joueurs les plus réguliers des Diables Rouges. Enfin dans la lumière en sélection après plusieurs années de sorties en demi-teinte, succombera-t-il aux sirènes du championnat turc ?

Ce serait en tout cas un gros coup de la part du Besiktas, qui cherche à bousculer la hierarchie en tête de la Süper Lig, où Fenerbahce mais surtout Galatasaray règne en maître. Après Michy Batashuayi et Dries Mertens, c'est un troisième attaquant belge qui pourrait animer la lutte pour le titre. Mais cela pourrait également changer son statut en sélection. Nul doute que Trossard aura pris le temps de passer un coup de fil à ses anciens compères chez les Diables pour disposer de tous les reseignements.

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