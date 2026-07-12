Un million d'euros à débourser ? Malines pousse pour un défenseur de Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
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Un million d'euros à débourser ? Malines pousse pour un défenseur de Pro League
Photo: © photonews
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Luc Marijnissen a marqué des points dans la défense de Dender. Cela lui valoir de rester en D1A grâce à un transfert cet été.

Comme à chaque intersaison, la relégation d'une équipe représente plusieurs opportunités sur le marché belge, au regard des joueurs ayant montré qu'ils méritaient d'être revus en D1A. Du côté de Dender, l'un d'eux est indéniablement Luc Marijnissen.

Le Néerlandais était arrivé pour 300 000 euros en provenance du Lierse en janvier dernier et a directement représenté une plus-value, malgré la relégation finale. Il pourrait donc déjà partir cet été ; selon Het Nieuwsblad, Malines aurait jeté son dévolu sur lui. Cet intérêt ne tombe pas du ciel : le KV anticipe le départ de plus en plus certain de Redouane Halhal (titularisé lors de deux des six matchs disputés par le Maroc à la Coupe du Monde) et de José Marsa.

Luc Marijnissen nouveau défenseur de Malines ? Il faudra y mettre le prix

Si les deux hommes vont effectivement voir ailleurs, le profil de Marijnissen pourrait être intéressant. Du haut de son 1m90, il apporterait de la présence physique dans le secteur défensif.

Avec un contrat le liant à Dender jusqu'en juin 2028 (avec une saison supplémentaire en option), l'ancien défenseur du NAC Breda ne sera pas gratuit. Malines pourrait devoir débourser jusqu'à un million d'euros dans l'aventure. Un montant conséquent mais qui resterait inférieur au record du club en la matière, toujours détenu par Hugo Cuypers (3,05 millions en 2021).


Cela apparaîtrait même comme une bonne affaire au regard de la valeur marchande de Luc Marijnissen, estimée à 1,5 millions par Transfermarkt. Les dirirgeants malinois sauteront-ils le pas ? Réponse dans les prochains jours. Pour Dender, cela représenterait toutefois comme une solide perte en vue de la reprise en D1B. Le nouveau venu parmi l'antichambre de l'élite belge a toutefois joué la carte de l'anticipation en recrutant Pedro Gomes, défenseur central de 23 ans, il y a quelques jours.

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