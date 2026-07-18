La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

Pour son premier match de préparation de l'été, le LOSC recevait ce samedi la RAAL. Une rencontre qui marque les débuts de Davide Ancelotti, nouveau coach des Dogues. Pour les Loups, la préparation se poursuivait mais pas de la meilleure des manières.

Pour son premier match de préparation de l'été, le LOSC recevait ce samedi la RAAL sur le terrain qui porte le nom de l'icône du club, comme des Diables Rouges, Eden Hazard, dans le Domaine de Luchin, le complexe d'entraînement des Dogues.

Grande première de Davide Ancelotti, nouveau coach du LOSC

Malgré un premier amical de la saison et une équipe française très variée, entre jeunes et joueurs d'expérience, les Loups étaient mis sous pression très rapidement face à Olivier Giroud et les siens.

Marcos Peano était alerté très rapidement et devait sortir un ballon de but dès la première minute. Huit minutes plus tard, le coup franc d'Olivier Giroud s'écrasait sur la barre transversale. Et après une première demi-heure maitrisée, Soriba Diaoune trouvait la faille à la 32e minute, profitant d'un cafouillage suite à un corner.

Juste avant la pause, Gaëtan Perrin faisait le break en inscrivant le deuxième but du LOSC sur une passe décisive de Félix Correia (45+1'). De retour des vestiaires, Lille affichait la même hargne et maitrise. Solides défensivement et dominateurs, les Dogues ont également maîtrisé la seconde période.

Des Loups impuissants

Le jeune Isaac Cossier plantait le troisième but lillois de la tête (83e) pour fixer le score final. Le LOSC lançait ainsi parfaitement sa préparation en s'imposant 3-0 face à la La Louvière. Les Loups, auront peu pesé face à des Dogues bien plus mordants.





La préparation se poursuit. Dans quatre jours, les Loups affronteront les Grecs de l'AE Kifisia à huis clos, puis les Turcs de Samsunspor trois jours plus tard.