Qu'est devenu Hammarby, futur adversaire européen d'Anderlecht, un an après avoir éliminé Charleroi ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Qu'est devenu Hammarby, futur adversaire européen d'Anderlecht, un an après avoir éliminé Charleroi ?
Photo: © photonews

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Le tirage au sort a mis Hammarby sur la route du Sporting d'Anderlecht au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Les Mauves retrouveront une équipe similaire à celle qui avait éliminé Charleroi de la Conference League la saison dernière, à l’une ou l’autre exception près.

Le tirage au sort est tombé pour le Sporting d'Anderlecht, qui affrontera Hammarby au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. La manche aller aura lieu le jeudi 23 juillet en Suède, avant un retour au Lotto Park sept jours plus tard.

Les liens entourant cette rencontre sont multiples. Dans un premier temps, ce retour au nord de l'Europe ne rappellera pas de bons souvenirs aux Anderlechtois, éliminés par le BK Häcken au même stade de la compétition la saison dernière. Pour Hammarby, par contre, retrouver un club belge évoque de bien meilleurs souvenirs, puisque les Suédois avaient sorti le Sporting Charleroi l'année dernière sur la route de la Conference League.

Un sixième adversaire suédois pour Anderlecht

Hammarby sera le sixième club suédois à affronter Anderlecht en Coupe d'Europe, après Göteborg en Coupe Intertoto (1970-1971), Malmö en Coupe des clubs champions (1987-1988), Helsingborg en Coupe de l'UEFA (1996-1997), Halmstads en qualification pour la Ligue des champions (2001-2002) et donc Häcken la saison dernière. Le bilan d'Anderlecht contre ces clubs : quatre victoires, cinq partages et une défaite, à Häcken. Hammarby, de son côté, croisera un club belge pour la deuxième fois seulement de son histoire, après Charleroi donc (une victoire et un partage).

Battu par Mjällby, le surprenant champion, en finale de la Coupe de Suède au mois de mars, Hammarby occupe, après onze journées, la quatrième place d'un championnat qui ne se déroule pas l'hiver et qui a donc commencé au mois d'avril, avec onze longueurs de retard déjà sur un leader tout aussi surprenant que la saison dernière : Sirius.

Très bon dans ses bases, Hammarby compte le deuxième meilleur bilan de son championnat à domicile, avec treize points sur dix-huit. La donne est tout autre en déplacement, le club de Stockholm n'ayant gagné que quatre petites unités en cinq rencontres à l'extérieur.

Hammarby a changé d'entraîneur début juin

Un constat qui était déjà le même la saison dernière, et qui montre que cette équipe de Hammarby n'a pas tellement changé en douze mois, malgré l'arrivée de Kalle Karlsson sur le banc, en janvier. Un Kalle Karlsson viré il y a deux semaines après un début de saison jugé médiocre, et remplacé par Henrik Rydström qui, nous dit-on, pratique un football de possession et qui a déjà remporté le championnat de Suède à deux reprises en tant qu'entraîneur de Malmö, en 2022-2023 et 2023-2024.

Pour illustrer cette continuité dans le noyau, sept joueurs titularisés lors de la double confrontation face à Charleroi l'année dernière l'étaient aussi lors du dernier match officiel de Hammarby, le 31 mai dernier à Häcken, en championnat.

C'est principalement dans le secteur offensif que se trouvent les petits nouveaux, puisque le gardien Warner Hahn, les défenseurs Hampus Skoglund, Frederik Winther et Victor Eriksson (buteur à la 120e minute au Mambourg), les milieux de terrain Markus Karlsson et Oscar Johansson ainsi que l'attaquant Paulos Abraham étaient déjà là la saison dernière. C'est aussi le cas des remplaçants Frank Adjei, Montader Madjed, Elohim Kaboré et Nahir Besara, tandis que le défenseur Ibrahima Fofana, sur le banc contre Charleroi, joue un rôle plus important cette saison.

Anderlecht devra prester à son meilleur niveau pour se qualifier

Parmi les petits nouveaux, on retrouve l'ailier gauche danois Victor Lind, arrivé de Brommapojkarna en février, qui a déjà inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives depuis le début de la saison. Mais aussi l'arrière gauche Noah Persson, qui a participé à tous les matchs et les ailiers Oliver Jordan Hagen et Obilor Denzel Okeke (remplaçants). Un noyau au sein duquel l'expérimenté Nikola Vasic (33 ans), meilleur buteur du championnat de Suède en 2023-2024, est arrivé librement pour prêter main-forte au poste d'attaquant de pointe.

En résumé, le Sporting d'Anderlecht retrouvera une opposition similaire à celle qu'avait rencontrée le Sporting Charleroi l'été dernier. Hammarby est une équipe solide, forte à domicile, qui pourrait faire mal si les Mauves n'ont pas les idées en place. Jusef Erabi, qui avait été le premier buteur en terre zébrée, porte aujourd'hui les couleurs du Racing Genk.

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