L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

Le transfert d'Anan Khalaili à l'Inter Milan a capoté à la dernière minute. En cause : des problèmes cardiaques détectés lors des examens médicaux en Italie.

Le transfert était quasiment bouclé. L'Union devait vendre Anan Khalaili à l'Inter pour 25 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient des bonus. Pour le club bruxellois, il s'agissait d'une opération exceptionnelle, puisque l'ailier de 21 ans n'avait été recruté qu'à l'été 2024 en provenance du Maccabi Haïfa pour 6,5 millions d'euros.

Le deal avec l'Inter complètement à l'arrêt

Khalaili s'était rendu à Milan pour régler les derniers détails de son transfert, mais tout a capoté sur place. Ce n'est pas la visite médicale organisée par l'Inter qui a posé problème, mais les examens menés par le Comité national olympique italien (CONI). En Italie, la réglementation est stricte : sans le feu vert de cette instance, un joueur ne peut pas évoluer en Serie A.

L'Inter n'a eu d'autre choix que d'abandonner le dossier. Quelques heures plus tôt, son CEO, Giuseppe Marotta, avait évoqué un cas de force majeure, en précisant que cette décision n'était en aucun cas liée à un avis défavorable du staff médical du club.

Des examens supplémentaires à l'Union

L'Union veut comprendre précisément ce qu'il se passe. Khalaili passera des examens complémentaires la semaine prochaine, afin que le club dispose d'une vision très claire des raisons pour lesquelles il n'a pas obtenu le feu vert en Italie.

Au-delà du transfert avorté, c'est l'état de santé du joueur qui suscite le plus d'inquiétudes. Les problèmes cardiaques sont pris très au sérieux dans le football, mais l'Italie applique l'un des protocoles médicaux les plus stricts d'Europe.





Le dossier est loin d'être refermé. Un transfert est envisageable et Khalaili continue d'attirer l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League, qui suivent de près l'évolution de sa situation.