Arthur Vermeeren vers un nouveau départ du RB Leipzig cet été ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Arthur Vermeeren vers un nouveau départ du RB Leipzig cet été ?
Photo: © photonews
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Arthur Vermeeren est de retour au RB Leipzig cet été après son prêt à l'Olympique de Marseille. Le milieu défensif de 21 ans pourrait cependant ne pas y rester. Selon Sacha Tavolieri, plusieurs équipes seraient intéressées.

L'expert mercato rapporte que différentes équipes des cinq grands championnats en Europe auraient demandé des informations afin d'évaluer la possibilité d'un transfert. De son côté, le natif de Lier veut prendre son temps pour décider de son futur.

L'ancien médian de l'Antwerp privilégierait avant toute chose un bon projet sportif. Reste désormais à voir quelles seront les possibilités qui vont s'offrir à lui.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à 20 millions d'euros. Son contrat avec le RB Leipzig court encore pour un bon moment puisqu'il s'étend jusqu'au 30 juin 2029. Rien ne presse donc le joueur, même si un départ pourrait lui permettre de s'intégrer dans un effectif plus enclin à compter sur lui que la formation de Bundesliga.

Arthur Vermeeren percevrait un salaire de plus de deux millions d'euros par an. En cas de prêt, cela resterait un salaire conséquent pour les clubs voulant le signer.

Une saison en dents de scie à l'OM

La saison dernière, le natif de Lier a disputé un total de 26 rencontres avec l'Olympique de Marseille. Il a connu une saison en dents de scie et a malgré tout laissé derrière lui de bonnes impressions lors de différentes rencontres sous les couleurs marseillaises.

Une prolongation de l'aventure d'Arthur Vermeeren à l'Olympique de Marseille avait un temps été évoquée, une option d'achat de 20 millions d'euros étant incluse dans le deal, mais finalement, cela n'a pas été le cas. "Il n'est que prêté, mais forcément, s'il répète ce genre de prestations et que le projet lui plaît, c'est un joueur qu'on sera appelé à voir ici pour quelques années", déclarait Mehdi Benatia, ex-directeur sportif de l'OM, en début de saison 2025/2026, selon le média local Le Phocéen.

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