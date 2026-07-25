Thorgan Hazard déjà buteur, mais Charleroi décroche un beau partage contre le Racing Lens

Le Sporting Charleroi se rendait à Lens pour un match de gala contre le Racing. Un match lors duquel les Zèbres auront pris l'avantage sur penalty, puis encaissé un penalty eux-mêmes des oeuvres d'un certain... Thorgan Hazard.

C'est un résultat très positif pour les hommes de Mario Kohnen, compte tenu du fait que le Racing Lens a longtemps lutté la saison passée avec le Paris Saint-Germain pour le titre en Ligue 1. Le Sporting Charleroi a en effet été chercher un bon partage (2-2) sur la pelouse du Racing Lens, qui disputait son premier match de la préparation dans le Nord.

🔚 C’est terminé à Avion, les deux formations se quittent dos à dos. 🤝



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Le stade a d'ailleurs été réduit rapidement au silence quand le RCSC obtenait un penalty, que transformait tranquillement Parfait Guiagon (0-1, 7e minute). Le Carolo se permettait même de faire signe au public lensois de se tenir tranquille.

Très vite, cependant, Lens réagit : un corner trouve la tête de Sima qui trompe Koné quelques minutes après l'ouverture du score (10e). C'est ensuite le club français qui sera dominant dans ce premier acte, Mohamed Koné devant encore s'employer pour éviter que Charleroi arrive mené à la pause.

But de Thorgan Hazard mais bon résultat carolo

En seconde période, Dino Toppmöller (qu'on a brièvement connu chez nous à la tête de... l'Excelsior Virton, en 2019, avant que sa carrière décolle en Allemagne) faisait beaucoup de changements. Il faisait notamment rentrer Thorgan Hazard, arrivé cet été libre en provenance d'Anderlecht. Notons qu'en première période, Michal Skoras, transféré de La Gantoise, était titulaire.





Comme Guiagon en première période, Hazard va rapidement profiter d'un penalty, et met son équipe aux commandes (2-1, 50e). Le Sporting va toutefois répliquer rapidement, avec un but de Jakob Romsaas (56e, 2-2). Koné préservera ce score pour les Zèbres, Kohnen faisant au final peu de changements durant la rencontre. Notons que Aiham Ousou, sur le départ jusqu'à il y a peu, était titulaire et capitaine.

Le onze du Royal Charleroi SC : Koné - Teugels, Ousou (c), Keita, Van den Kerkhof - Khalifi, Boukamir - Guiagon, Pflucke (Romsaas, 46'), Bernier - Scheidler (Colassin, 46').