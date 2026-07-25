Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/07: David

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! David

Promise David aurait-il confirmé lui-même son départ de l'Union Saint-Gilloise ?

Une interaction entre Promise David et un supporter sur les réseaux sociaux n'est pas passée inaperçue. L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise aurait conseillé à ce dernier d'acheter un maillot du Vfb Stuttgart floqué à son nom... (Lire la suite)

Un grand talent belge à suivre : le PSV Eindhoven lui offre un nouveau contrat

Le nom de Brent Jonkers n'est pas encore vraiment connu du public belge. Mais ce jeune défenseur central formé dans le Limbourg a rejoint le PSV Eindhoven il y a trois ans et le club néerlandais croit visiblement beaucoup en ses qualités. (Lire la suite)