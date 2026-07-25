Énorme frayeur pour l'Union Saint-Gilloise à quelques jours de la Supercoupe de Belgique

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Énorme frayeur pour l'Union Saint-Gilloise à quelques jours de la Supercoupe de Belgique
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Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-1 face à Lille en match amical. Les Bruxellois retiendront aussi le gros tacle subi par Kamiel Van de Perre, heureusement sans gravité. Il aurait pu manquer le match contre le Club de Bruges.

L'Union Saint-Gilloise a fait le plein de confiance avant la Supercoupe de Belgique. Les Bruxellois ont bouclé leur préparation par une victoire 2-1 face à Lille, un adversaire qui leur a donné du fil à retordre malgré une infériorité numérique pendant une bonne partie de la rencontre. Un dernier test réussi avant le premier rendez-vous officiel de la saison 2026/2027.

Un gros tacle qui aurait pu blesser Kamiel Van de Perre

Kamiel Van de Perre a été victime d'un tacle très appuyé de Saad Boussadia. L'arbitre a immédiatement sorti le carton rouge, malgré le caractère amical de la rencontre. Le milieu de terrain unioniste a pu reprendre ses esprits et éviter une blessure qui aurait pu avoir de lourdes conséquences à quelques jours de la reprise.

L'Union avait ouvert le score avant la demi-heure de jeu. Bien lancé dans la profondeur par Van de Perre, Louis Patris a trompé le gardien lillois. Malgré leur infériorité numérique, les Français sont revenus à 1-1 après la pause grâce à Gaëtan Perrin. Besfort Zeneli a redonné l'avantage aux Bruxellois à 15 minutes de la fin.

L'Union Saint-Gilloise sera directement dans le bain

Les choses sérieuses commenceront vendredi prochain au Jan Breydel, où le Club de Bruges attend les Unionistes pour la Supercoupe de Belgique. Ensuite, le calendrier s'accélérera avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions contre Bodø/Glimt, puis le déplacement à Westerlo pour lancer la défense du titre en championnat.

Prêt pour la grosse saison qui arrive ?

Au-delà du résultat, David Hubert aura apprécié la réaction de son équipe. Les nombreux changements effectués au fil de la rencontre n'ont pas empêché l'Union de conserver son identité de jeu et de battre Lille.

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