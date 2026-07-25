Voici les joueurs que la Juventus a emmenés pour le match de gala à Sclessin

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Voici les joueurs que la Juventus a emmenés pour le match de gala à Sclessin
Photo: © photonews
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La Juventus affronte le Standard ce samedi soir en match de gala à Sclessin. Voici la liste des joueurs que la Vieille Dame a emmenés en Belgique pour ce duel, avec Loïs Openda pour sa probable dernière.

Le hasard fait bien les choses : Loïs Openda aura l'occasion de disputer ce qui devrait être, sauf grosse surprise, ses dernières minutes sous le maillot de la Juventus de Turin... sur le sol belge. Le Diable Rouge est en effet très proche de signer son contrat à l'Olympique Lyonnais, mais est bien présent dans le groupe turinois emmené par Luciano Spalletti.

Ce samedi soir, la Juventus se rend en effet à Sclessin pour y affronter le Standard de Liège en match de gala. Les Rouches reçoivent l'une des équipes les plus prestigieuses d'Italie, et Spalletti a fait connaître le noyau qui affrontera le Matricul 16 pour l'occasion.

La Juventus encore privée de ses internationaux 

Il s'agira d'une équipe forcément amputée de nombreux éléments, et non des moindres, suite à leur participation à la Coupe du Monde 2026. Pas trace, ainsi, de Weston McKennie (USA), Bremer (Brésil), Zeki Celik, Kenan Yildiz (Turquie), Francisco Conceiçao (Portugal), Jonathan David (Canada) et Teun Koopmeiners (Pays-Bas). 

Les supporters du Standard ne verront donc pas jouer la meilleure équipe possible côté turinois, loin de là. Mais le prestige du blason et du célèbre maillot rayé noir et blanc demeure évidemment. 

La présence d'Openda ce samedi est d'ailleurs en partie liée à ces absences, puisque Spalletti ne dispose que de peu d'attaquants en l'absence de Promise David mais aussi de Jeff Ekhator, blessé. Le Belge et Arkadiusz Milik sont les seuls buteurs à dispositon de la Juventus. 

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