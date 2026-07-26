Un des plus grands espoirs du Monténégro se rapproche de Zulte Waregem

Zulte Waregem avance dans le dossier Danilo Vukanic. Un accord personnel a été trouvé avec le milieu de 19 ans.

Tout indique que l'arrivée de Danilo Vukanic à Zulte Waregem n'est plus qu'une question de temps. Les négociations avec Buducnost touchent à leur fin. Les deux parties règlent les derniers détails pour sceller le transfert.

Le promu souhaite renforcer son noyau cet été avec de jeunes joueurs à fort potentiel et Vukanic correspond à ce profil. Inconnu ou presque hors des frontières monténégrines, le milieu de terrain est cité depuis des années parmi les plus beaux talents du pays.

De solides statistiques à un jeune âge

Vukanic a percé au FK Buducnost Podgorica et, malgré son jeune âge, a accumulé pas mal d'expérience au plus haut niveau. Le milieu de terrain a disputé 51 matchs avec le club phare du Monténégro, avec dix buts et une passe décisive à la clé.

𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: Zulte Waregem made an offer for Danilo Vukanić of FK Buducnost Podgorica.



Everything agreed on the player side, club to club discussions now taking place.@SVFootball_eu | @BalkansSports_ https://t.co/ufCvayqcgL pic.twitter.com/damYIycxML — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 24, 2026

Pour un milieu central de 19 ans, ce sont des chiffres qui comptent. Ils expliquent pourquoi plusieurs clubs étrangers ont suivi de près son évolution ces derniers mois.





Vukanic a suscité l'intérêt de Wolfsburg, du SV Ried, de Columbus Crew et d'Al-Jazira. Mais c'est Zulte Waregem qui est le mieux placé pour s'attacher ses services.

Il ne manque plus qu'un accord entre les clubs

Selon le journaliste Lorenzo Lepore, l'Essevee a transmis une offre officielle pour le jeune Monténégrin. Les discussions avec le joueur se sont bien déroulées et un accord personnel est sur la table.

Il ne reste plus qu'à trouver un terrain d'entente entre Zulte Waregem et le FK Buducnost Podgorica. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent et un dénouement est attendu dans les prochains jours.