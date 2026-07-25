Anderlecht a un concurrent pour Ludwig Augustinsson dans le viseur

Anderlecht continue de chercher activement un renfort au poste de latéral gauche. Les Mauves veulent accroître la concurrence pour Ludwig Augustinsson et ont jeté leur dévolu sur Logi Tómasson, défenseur de Samsunspor.

Âgé de 25 ans, Logi Tómasson est une valeur sûre tant en club qu'en équipe nationale d'Islande. Il compte déjà seize sélections et, la saison passée, il a été un élément indispensable à Samsunspor, où il a disputé pas moins de 29 matches de championnat sous les ordres d'un certain Thorsten Fink. Il y a inscrit un but et délivré quatre passes décisives

Selon plusieurs sources turques, Anderlecht a déjà formulé une première offre. Elle avoisinerait 3,5 millions d'euros, mais Samsunspor ne serait pas disposé à laisser partir son arrière gauche pour ce montant.

Le prix demandé est nettement plus élevé

Le club turc viserait un transfert d'environ cinq millions d'euros. Ce qui peut surprendre, puisque Tómasson n'a été recruté que l'an dernier pour 700 000 euros. Il est cependant encore sous contrat jusqu'en 2029.

Samsunspor préférerait d'ailleurs conserver son latéral gauche. Le club le considère comme un élément important dans ses plans pour la saison prochaine.

Anderlecht évalue ses options

On ne sait pas encore si Anderlecht est prêt à augmenter son offre. Les Bruxellois continuent d'explorer le marché à la recherche d'un arrière gauche capable de mettre Ludwig Augustinsson sous pression et d'apporter suffisamment de qualité à l'effectif de Vitor Bruno.





Tómasson semble en tout cas correspondre au profil recherché. Avec son expérience en sélection, son apport offensif et sa régularité en Süper Lig, il constitue une piste intéressante pour les Mauves.

Anderlecht n'est d'ailleurs pas le seul club intéressé. Le Widzew Łódź, en Pologne, est aussi cité comme destination possible pour l'Islandais, même si le RSCA semble à ce stade le plus concret.