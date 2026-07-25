35 millions d'euros refusés : le Club de Bruges oblige l'AS Roma à changer de plan

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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35 millions d'euros refusés : le Club de Bruges oblige l'AS Roma à changer de plan
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Le Club de Bruges a résisté aux avances de l'AS Roma pour Nicolo Tresoldi. Les Italiens ont décidé de changer de cible pour renforcer leur attaque.

Nicolo Tresoldi était l'une des priorités de l'AS Roma pour renforcer son attaque. Les dirigeants italiens avaient trouvé un accord avec le joueur de 21 ans. Les discussions devaient ensuite se poursuivre avec le Club de Bruges, lié à son attaquant jusqu'en juin 2029.

Une offre de 35 millions d'euros

L'AS Roma avait formulé une offre de 35 millions d'euros, bonus compris, selon Luca Cechione et Het Nieuwsblad. Mais le Club de Bruges n'a pas donné son feu vert. À quelques jours de la Supercoupe et du début du championnat, les Blauw en Zwart ne voulaient pas perdre leur avant-centre. Ils savent que plusieurs clubs suivent Tresoldi et ne comptent pas le laisser partir à n'importe quel prix.

L'AS Roma change de cible

Devant cette situation, la Roma a décidé de ne pas perdre plus de temps. Selon Fabrizio Romano, le club italien discute avec Bologne pour recruter Santiago Castro. L'attaquant argentin de 21 ans a donné son accord pour rejoindre la Louve. Il ne manque plus qu'un accord entre les deux clubs.

Un Argentin du même âge à la place de Nicolo Tresoldi

Sous contrat jusqu'en juin 2030, Castro est estimé à 32 millions d'euros par Transfermarkt. Les négociations se poursuivent entre la Roma et Bologne, qui n'entend pas non plus brader son attaquant. Les prochains jours seront importants pour savoir si le club de la capitale italienne tournera la page Tresoldi.

Un premier titre de la saison à aller gagner

Pour le Club de Bruges, ce changement de direction est une bonne nouvelle. Si la Roma parvient à boucler l'arrivée de Castro, Tresoldi devrait rester en Belgique pour le début de la saison. Ivan Leko conserverait son numéro neuf pour les premiers rendez-vous officiels, dont la Supercoupe face à l'Union Saint-Gilloise le 31 juillet.

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