"J'ai envie de jouer au football" : Loïs Openda confirme que son départ est imminent

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"J'ai envie de jouer au football" : Loïs Openda confirme que son départ est imminent
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Loïs Openda va quitter la Juventus. L'attaquant belge est attendu à Lyon, où un accord entre les deux clubs a été trouvé.

La Juventus s'est imposée 0-1 sur la pelouse du Standard de Liège en match amical, mais Loïs Openda n'a pas disputé la moindre minute. L'attaquant belge faisait partie du déplacement. Son absence était attendue, puisqu'il est proche de quitter le club sous la forme d'un prêt. La Juventus a préféré ne prendre aucun risque avant la finalisation de l'opération, qui pourrait être officialisée très rapidement.

Une très mauvaise saison en Italie

Après une première saison très compliquée en Italie, Openda veut retrouver le plaisir de jouer. En 37 rencontres sous le maillot de la Juventus, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises. Des statistiques bien loin de celles affichées au RC Lens, où il avait inscrit 21 buts en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023. À 26 ans, il veut relancer sa carrière et retrouver une place chez les Diables Rouges et prouver qu'il n'a rien perdu des qualités qui avaient fait de lui l'un des attaquants les plus redoutés du championnat de France.

Lyon pour se relancer

Cette relance devrait passer par l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un prêt estimé à trois millions d'euros, sans option d'achat. La Juventus continuera à prendre en charge une partie du salaire de l'international belge. Sauf retournement de situation, Openda devrait découvrir la Ligue 1 dans les prochains jours.

Lois Openda l'a confirmé

Après la rencontre, le principal intéressé a confirmé que son départ était en bonne voie au micro de DAZN. "On prépare un transfert et on ne voulait pas prendre de risques. J'ai envie de jouer au football et de marquer des buts. La saison dernière ne s'est pas bien passée. Il était important pour moi de trouver un endroit où je peux m'épanouir, avoir du temps de jeu et aussi revenir en équipe nationale." Interrogé sur sa prochaine destination, il a glissé avec le sourire : "On le saura dans quelques jours. Ça peut être en France comme ailleurs. Il y a du blanc en tout cas."

Quatres Belges à Lyon

Si son arrivée à Lyon est officialisée, Openda retrouvera plusieurs compatriotes. Malick Fofana est de retour de blessure, Julien Duranville a rejoint le club cet été et Orel Mangala évolue au milieu de terrain. De quoi faciliter son intégration dans un effectif qui compte de plus en plus de Belges. Pour Openda, ce prêt représente une occasion idéale de retrouver confiance et efficacité devant le but et une place de choix dans les plans du nouveau sélectionneur des Diables Rouges, Mark Van Bommel.

L'Olympique Lyonnais n'aura pas beaucoup de temps pour attendre son nouveau renfort. Le 4 août, les Gones affronteront le Sparta Prague au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Le match retour est programmé une semaine plus tard. Si le transfert est rapidement officialisé, Openda pourrait être prêt à temps et disputer des rencontres décisives pour le début de saison lyonnais.

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