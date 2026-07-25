La Juventus ouvre le score face au Standard : suivez la rencontre en live commenté

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Rencontre amicale de gala à Sclessin, où le Standard accueille la Juventus ce samedi soir. Une petite surprise dans la composition de Vincent Euvrard, dont on aura les tenants ou aboutissants au fur et à mesure de la rencontre.