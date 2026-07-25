Excellente nouvelle pour Charleroi : un cadre, sur le départ, va finalement rester

Le Sporting Charleroi s'était fait une raison : Aiham Ousou était sur le départ. L'international syrien semblait tout proche de signer à Ludogorets, en Bulgarie. Mais Mehdi Bayat est resté inflexible concernant le montant de transfert;

Le Sporting Charleroi semblait sur le point de perdre l'un de ses piliers en défense : Aiham Ousou (26 ans) était cité en partance pour le Ludogorets Razgrad, en Bulgarie. Un transfert qui lui aurait permis de jouer la Coupe d'Europe et de rejoindre un club dominateur dans son championnat - même si la saison passée, pour la première fois en... 14 années, Ludogorets n'a pas été sacré champion.

Surprise, cependant, cette semaine : Aiham Ousou est toujours bel et bien Zèbre. Et selon les informations de La Dernière Heure, il sera même aligné par Mario Kohnen lors du match amical de gala face au Racing Lens. La raison ? Un transfert finalement tombé à l'eau.

Mehdi Bayat est resté inflexible au sujet d'Aiham Ousou

En effet, toujours selon les informations de nos confrères, Ousou ne devrait finalement pas rejoindre la Bulgarie. Mehdi Bayat serait resté inflexible concernant le montant de transfert demandé à Ludogorets, et aucun accord n'a donc pu être trouvé avec le club bulgare. Alors qu'un accord était proche, il est finalement tombé à l'eau.

C'est très certainement un coup dur pour le joueur, qui avait de son côté un accord avec Ludogorets, et aurait largement amélioré son train de vie en Bulgarie. Mais avec un contrat courant jusqu'en 2028 et une valeur marchande estimée à 3 millions d'euros, pas question de brader son défenseur pour Mehdi Bayat.

Reste à voir désormais si Aiham Ousou parviendra à surmonter cette déception et à se refocaliser sur le début de saison du Sporting Charleroi. Les Zèbres, qui ne disputent pas l'Europe, entament leur saison le 9 août à domicile contre OHL. Avant cela, un match amical face au Rayo Vallecano sera encore au programme le 1er août.





Bien sûr, un transfert de l'international syrien (12 caps) n'est pas encore exclu : il reste un peu plus d'un mois de mercato. Mais les supporters carolos, qui ont longtemps reproché à leur administrateur-délégué de se séparer trop facilement de ses cadres, seront en tout cas ravis de voir que cette fois, Mehdi Bayat a fermé la porte...