Le Real Madrid préparait son coup en secret : Vincent Kompany pourrait en sortir gagnant

Le Real Madrid veut frapper un grand coup cet été. Après avoir vu son offre pour Michael Olise être refusée par le Bayern Munich, le club espagnol a activé une autre piste. Un changement de stratégie qui pourrait faire les affaires de Vincent Kompany.

Deux ans d'affilée sans soulever le moindre trophée, c'est trop pour le Real Madrid. Florentino Pérez veut offrir une recrue de premier plan afin de relancer les Merengues. Derrière les rumeurs autour de Michael Olise, le club espagnol avançait discrètement sur un autre dossier.

Le Real avait transmis une offre estimée à 150 millions d'euros pour tenter de convaincre le Bayern Munich. Une proposition rapidement repoussée. Les dirigeants bavarois ne souhaitent pas ouvrir les discussions et réclameraient au moins 200 millions d'euros pour envisager le transfert d'Olise, un montant jugé beaucoup trop élevé, même pour la Casa Blanca.

Une technique du Real Madrid pour signer sa vraie cible ?

Selon Santi Aouna, les rumeurs sur Olise auraient permis aux Madrilènes de travailler plus discrètement sur le dossier Yan Diomandé. Les dirigeants se seraient rendus en Allemagne afin de faire avancer les négociations avec le RB Leipzig. Fabrizio Romano affirme qu'un accord de principe a été trouvé avec l'ailier ivoirien de 19 ans. Diomandé est sous contrat avec Leipzig jusqu'en juin 2030. Sa valeur marchande est estimée à 90 millions d'euros par le site Transfermarkt.

100 millions d'euros refusés par le RB Leipzig

Une première offre de 90 millions d'euros, accompagnée de 10 millions de bonus, a été refusée par Leipzig. Le Real ne compte pas abandonner et prépare déjà une nouvelle proposition. Le Paris Saint-Germain suit également le joueur de très près. Le Real veut éviter qu'une bataille entre les deux clubs ne fasse grimper le prix demandé par Leipzig. Les dirigeants madrilènes souhaitent avancer rapidement afin de boucler le dossier avant la reprise des compétitions et offrir à José Mourinho un renfort offensif le plus vite possible.

Vincent Kompany pourrait finalement compter sur Michael Olise la saison prochaine

Le choix du Real Madrid pourrait avoir des conséquences en Allemagne. Si les dirigeants madrilènes concentrent leurs efforts sur Diomandé, Olise ne devrait plus être une priorité. Une bonne nouvelle pour Vincent Kompany, qui devrait conserver l'un de ses joueurs les plus décisifs.

Un gros dribbleur, mais sur le côté droit

Ses prestations avec la sélection ivoirienne n'ont fait que confirmer son potentiel. Diomandé est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à faire des différences dans les un contre un expliquent pourquoi plusieurs grands clubs européens suivent son évolution.

Des belles performances pendant la Coupe du monde 2026

Le jeune Ivoirien s'est fait remarquer pendant la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Titulaire contre l'Équateur, l'Allemagne et Curaçao pendant la phase de groupes, il a délivré une passe décisive face à Curaçao. La Côte d'Ivoire a atteint les seizièmes de finale, où elle a été éliminée par la Norvège.