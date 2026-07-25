Une voix s'élève pour défendre Van Bommel: "Je ne comprends pas ce que ces Wallons ont contre les Néerlandais"

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Une voix s'élève pour défendre Van Bommel: "Je ne comprends pas ce que ces Wallons ont contre les Néerlandais"
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Johan Boskamp a pris la défense de Mark Van Bommel. L'ancien entraîneur estime que le nouveau sélectionneur des Diables Rouges doit être jugé que sur les résultats.

Mark Van Bommel peut compter sur un soutien de poids. Johan Boskamp, ancien international néerlandais et ex-entraîneur de plusieurs clubs belges, estime que le nouveau sélectionneur des Diables Rouges mérite d'être jugé sur ses résultats, et non sur sa nationalité.

Boskamp s'est penché sur les premières décisions de Van Bommel pour Het Nieuwsblad. Le nouveau sélectionneur devra choisir entre maintenir sa confiance aux cadres de la génération dorée ou accélérer le rajeunissement de l'effectif. Son approche tactique sera aussi suivie de près.

Plusieurs questions...

"Espérons qu’il reste plus longtemps que le précédent Néerlandais. Dickie (en parlant de Dick Advocaat en poste de 2009 à 2010, NDLR) est parti vite, non ? Va-t-il conserver des joueurs comme Courtois, De Bruyne et Lukaku ? Ou va-t-il continuer à peaufiner l'effectif et à le rajeunir ? Optera-t-il pour un football ultra-offensif comme au PSV ? Ou jouera-t-il la carte de la prudence et du jeu posé comme à Anvers ?"

Ces questions résument bien les principaux chantiers qui attendent Van Bommel. Il devra trouver le bon équilibre. Son passage au PSV puis à l'Antwerp montre qu'il sait adapter son football selon le contexte.

"Toujours les mêmes bêtises"

Boskamp a réagi aux critiques liées à la nationalité du nouveau sélectionneur. Sur ce point, il ne comprend pas le débat. "Je ne comprends pas ce que ces Wallons ont contre les Néerlandais. Si un Français peut devenir sélectionneur de la Belgique, pourquoi pas un Néerlandais ? Toujours les mêmes bêtises. Qu'il soit Belge, Néerlandais, Chinois ou un pingouin, le vainqueur est toujours porté en triomphe."

Lire aussi… "Dans les 12-15 prochains jours, cela doit être réglé" : Philippe Albert met déjà la pression sur Van Bommel

Rudi Garcia avait réussi ce qu'on lui avait demandé

Il rappelle que Rudi Garcia avait rempli les objectifs fixés et que son départ peut poser question. "Un entraîneur qui a atteint tous ses objectifs mérite de rester. On verra si Mannaert a fait le bon choix."

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