Mauvaise nouvelle pour Genk : un prétendant pourrait abandonner le dossier Kos Karetsas

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Mauvaise nouvelle pour Genk : un prétendant pourrait abandonner le dossier Kos Karetsas
Photo: © photonews
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Kos Karetsas espère rejoindre le Borussia Dortmund. Mais tant que Genk et le club allemand ne s'entendent pas, son transfert est bloqué. L'AC Milan pourrait abandonner cette piste.

Konstantinos Karetsas ne sait pas où il jouera cette saison. Le Borussia Dortmund est le club le plus avancé dans le dossier, mais l'AC Milan pourrait bientôt se retirer de la course. Les dernières déclarations de Rafael Leão pourraient changer les plans des Rossoneri.

Depuis plusieurs jours, Dortmund tente de convaincre le KRC Genk de laisser partir son jeune milieu offensif de 18 ans. Le joueur a déjà fait son choix. Selon Patrick Berger (Sky Sport Allemagne), il souhaite rejoindre le club allemand, où un contrat jusqu'en juin 2031 l'attend. Les discussions entre les deux clubs sont compliquées.

Dortmund estime avoir transmis une offre solide (30 millions + 5 en bonus), mais Genk ne compte pas revoir ses exigences à la baisse. Les Limbourgeois veulent au minimum 35 millions d'euros garantis et espèrent atteindre les 40 millions avec les différents bonus. Les dirigeants allemands n'ont, pour l'instant, pas souhaité aller aussi loin.

Pas de vente, pas d'offre

L'AC Milan représentait jusqu'ici une menace sérieuse pour Dortmund. Le club italien suivait Karetsas avec attention, mais le transfert dépendait du départ de Rafael Leão. Or, le Portugais a laissé entendre que son avenir pourrait finalement s'écrire à San Siro. Un scénario qui compliquerait fortement l'offensive milanaise pour le jeune Belgo-Grec.

Une saison de plus à Milan ?

Lire aussi… Genk va tenter de faire monter les enchères : un nouveau candidat prêt à mettre une fortune pour Kos Karetsas
"J'ai évoqué avec le club la possibilité de tenter une nouvelle aventure, mais je ne sais pas si cela se concrétisera. Je dois me présenter au stage d'entraînement le 29 juillet et, tant que j'y serai, je donnerai le meilleur de moi-même, par respect pour le maillot qui m'a tout apporté. Milan m'a énormément aidé à tous les niveaux, mais dans la vie, on a aussi des ambitions pour d'autres choses, et si cela se présente, j'étudierai les différentes options, mais je resterai un joueur de Milan".

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