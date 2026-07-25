Un club de Pro League pourrait bientôt s'offrir un talent de Manchester City

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Un club de Pro League pourrait bientôt s'offrir un talent de Manchester City
Photo: © photonews
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Le Cercle de Bruges pourrait bientôt accueillir un renfort en provenance de Manchester City. Les négociations seraient même très avancées.

Le Cercle de Bruges est proche de s'offrir Joel Ndala. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, un accord aurait été trouvé avec Manchester City pour le transfert définitif de l'ailier gauche de 20 ans.

Arrivé à Manchester City à 10 ans en provenance de Port Vale, il a gravi les échelons de l'académie des Citizens jusqu'à intégrer les équipes de jeunes les plus âgées. Considéré comme l'un des talents de sa génération, il s'apprête à relever un nouveau défi en Belgique.

Manchester City sur le point de céder Joel Ndala

Après avoir gravi tous les échelons de l'académie de Manchester City, Ndala s'est illustré avec les U18. Lors de la saison 2022-2023, il avait inscrit 17 buts et délivré 8 passes décisives, confirmant son potentiel.

Depuis, le jeune ailier a multiplié les expériences afin de découvrir le football professionnel. Prêté successivement au Jong PSV, Hull City, Sheffield Wednesday et Nottingham Forest, il n'est pas parvenu à s'imposer. Cette fois, le Cercle de Bruges entend lui offrir un nouveau départ. Contrairement à ses précédentes aventures, le transfert devrait être définitif.


D'après le site Transfermarkt, l'ailier de 20 ans est valorisé à trois millions d'euros. Le Cercle espère lui offrir le temps de jeu nécessaire pour franchir un cap et confirmer le potentiel qui lui est prêté depuis ses débuts à Manchester City.

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