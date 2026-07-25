Déception pour Anderlecht ? L'intérêt d'un grand club pour un Mauve nié par la presse locale

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Déception pour Anderlecht ? L'intérêt d'un grand club pour un Mauve nié par la presse locale
Photo: © photonews
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Cette semaine, une rumeur a envoyé Ali Maamar vers le FC Porto. Cela aurait été une assez bonne nouvelle pour le RSC Anderlecht, Maamar n'étant généralement titulaire que par défaut et ayant du mal à convaincre. Mais la presse portugaise nie.

Le cas Ali Maamar (21 ans) est assez paradoxal au RSC Anderlecht. International U20 sous Mohamed Ouahbi, le latéral formé à Neerpede s'y est révélé à l'international et a même décroché le titre de champion du monde avec les Lionceaux de l'Atlas. L'arrivée de Mo Ouahbi à la tête de l'équipe A a ensuite valu à Ali Maamar une première sélection avant la Coupe du Monde 2026, et une montée au jeu en match amical face à Madagascar.

Maamar n'a ensuite pas participé au Mondial mais personne ne peut lui enlever son statut d'international désormais, qui a encore fait grimper sa cote. Et pourtant, en club, le Belgo-Marocain ne convainc pas vraiment. La saison passéee, Ali Maamar a disputé 25 matchs de Jupiler Pro League dont 14 fois en tant que titulaire, sans jamais impressionner.

Victime de sa polyvalence, Maamar a souvent été trimballé d'un flanc à l'autre selon les besoins de Besnik Hasi et Jérémy Taravel. Quelques erreurs de jeunesse et d'inattention lui ont valu les foudres du public, un peu à l'image de Killian Sardella à l'époque ; le pauvre Ali Maamar a été régulièrement sifflé lors des Playoffs la saison passée.

Le FC Porto, une piste qui se referme

L'arrivée de Vitor Bruno pourrait-elle faire de Maamar un pilier des Mauve & Blanc ?  C'est une possibilité, en tout cas tant que Killian Sardella et Ilay Camara seront indisponibles. L'international marocain a disputé l'intégralité du match qualificatif face à Hammarby jeudi dernier, sans démériter.

Mais au vu de sa valeur marchande assez élevée (2,5 millions, mais Anderlecht en espère probablement plus), un transfert est également une option à considérer cet été. Le Nieuwsblad annonçait un intérêt du FC Porto. C'est désormais du côté de la presse portugaise qu'un autre son de cloche se fait entendre.

Le quotidien portugais O Jogo affirme en effet brièvement et clairement ce samedi que le FC Porto ne s'intéresserait en réalité pas au défenseur latéral du Sporting d'Anderlecht. Et tant que Vitor Bruno ne disposera pas d'autres solutions au poste de back droit, un départ ne sera de toute façon probablement pas au programme pour le Lion de l'Atlas...

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