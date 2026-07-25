Une guerre PSG-Real Madrid pour un joueur à... 130 millions d'euros ?

Yan Diomandé va être au coeur de l'une des sagas de l'été. Le milieu de terrain international ivoirien est cité du côté du Real Madrid, mais le PSG est entré dans la danse. Où qu'il aille, Diomandé devrait rapporter plus de 100 millions d'euros au RB Leipzig.

José Mourinho n'est pas revenu au Real Madrid pour faire de la figuration. Les Merengue veulent redevenir champions d'Espagne mais aussi champions d'Europe, comme il se doit chaque saison à Santiago Bernabeu, et font un mercato digne d'une nouvelle ère "galactique".

Ainsi, après Marc Cucurella qui est arrivé en provenance de Chelsea, il semblerait que le Real Madrid veuille s'offrir un autre champion du monde en la personne de Rodri. Le Ballon d'Or pourrait signer jusqu'en 2030, même si le deal n'est pas encore finalisé.

Et ce n'est pas tout : en plus de ce transfert choc, le Real Madrid voudrait aussi attirer l'un des ailiers les plus en vue d'Europe, à savoir Yan Diomandé (19 ans). Le jeune talent du RB Leipzig reste sur une saison à 13 buts et 10 passes décisives, et a disputé une belle Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire.

Le PSG et le Real Madrid à la lutte pour Diomandé ?

Diomandé est estimé à 90 millions d'euros sur Transfermarkt. Une somme énorme... que le Real Madrid pourrait bien largement dépasser. Car le RB Leipzig espère en effet toucher bien plus d'argent. Selon The Athletic, des discussions seraient en cours et le club allemand rêve de de 130 (!) millions d'euros pour son ailier ivoirien.

Une somme qui pourrait bien être atteinte par le jeu de la concurrence : le Real Madrid n'est pas le seul club intéressé. Le PSG se serait également manifesté, et ce avant même le Real Madrid. Sans faire d'offre, jusque là. L'offre initiale du Real Madrid, à hauteur de 100 millions, a été rejetée par le RB Leipzig.





Si le PSG intervient et effectue enfin une première offre plus élevée, on pourrait assister à l'une des sagas de l'été. Mais du côté du club allemand, l'objectif est surtout de conserver Yan Diomandé une saison de plus. À moins d'une offre impossible à refuser...