Première surprise pour Vincent Kompany : le Bayern Munich tombe en amical face à un club de... D3

Le Bayern Munich a débuté sa préparation par une défaite. En match amical, l'équipe de Vincent Kompany s'est inclinée 2-1 sur la pelouse de Wehen Wiesbaden, un club de troisième division. Une petite surprise, même si plusieurs cadres étaient absents.

À l'occasion d'un match amical organisé pour célébrer son centenaire, Wehen Wiesbaden a créé la surprise en s'imposant 2-1 face au Bayern Munich de Vincent Kompany. Une victoire qui restera longtemps dans les mémoires des supporters locaux, même si c'est un match de préparation.

Sans ses gros joueurs pour le moment

Le technicien belge avait choisi de ne pas aligner son équipe habituelle. Plusieurs internationaux, encore au repos après la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, n'étaient pas du déplacement. Harry Kane et Michael Olise étaient les principaux absents, laissant la place à plusieurs jeunes ainsi qu'à des joueurs désireux de marquer des points.

Les Bavarois ont rapidement été mis en difficulté avec un but encaissé dès le premier quart d'heure de jeu. Tom Bischof a remis les deux équipes à égalité sur penalty à la 57e minute, mais Wiesbaden a eu le dernier mot. À sept minutes de la fin, Lukas Schleimer a redonné l'avantage aux siens et offert la victoire au "petit club".

Des tests et des ajustements pour l'entraîneur belge

Impossible de tirer de grandes conclusions après cette première rencontre estivale. L'objectif de ce match était de donner du temps de jeu à son groupe et d'observer certains profils dans un contexte différent.

Le même objectif que la saison passée pour Vincent Kompany



Le Bayern va poursuivre sa préparation avant les premières échéances officielles. Le champion d'Allemagne lancera sa saison le 22 août avec la Supercoupe face au Borussia Dortmund. D'ici là, Kompany récupérera progressivement ses internationaux, avec l'espoir de voir son équipe monter en puissance au fil des semaines. La saison dernière, le Bayern avait remporté ce trophée en s'imposant 2-1 face à Stuttgart.