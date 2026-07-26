Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Vukanić

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Vukanić

Un des plus grands espoirs du Monténégro se rapproche de Zulte Waregem

Zulte Waregem avance dans le dossier Danilo Vukanic. Un accord personnel a été trouvé avec le milieu de 19 ans. (Lire la suite)