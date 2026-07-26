"On s'est montrés audacieux" : comment le Standard peut sortir grandi de son duel face à la Juventus

Le Standard a tenu tête à la Juventus, ce samedi soir en match amical, mais a manqué de réalisme dans le dernier geste pour décrocher un résultat lors de cette rencontre de gala. Vincent Euvrard, Casper Nielsen et Ibe Hautekiet se montrent cependant fiers de la prestation collective.

Seul le subtil coup franc d'Andrea Cambiaso et Fabio Miretti aura fait plier le Standard dans cette rencontre amicale de gala face à la Juventus, samedi soir à Sclessin. Les Rouches ont montré une mise en place très intéressante, mais ont quelque peu failli dans le dernier geste, comme le soulignait Vincent Euvrard après la rencontre.

"On a joué un plutôt bon match. Tout n'était pas bien et il y a encore des points d'amélioration, notamment le réalisme dans le dernier geste. On a créé du bon football, mais il aurait fallu concrétiser les quatre ou cinq occasions que l'on a eues."

"Pour le reste, on était bien organisés, en alternant entre une pression haute et une position plus basse. C'est arrivé que nous ne sortions pas au bon moment, et on le voit directement contre une équipe de cette qualité, qui est capable de faire la différence. On s'est montrés audacieux et il s'agit d'une bonne préparation, avec certains joueurs qui ont pu disputer jusqu'à 75 minutes", se réjouissait le T1 des Rouches.

Il n'a manqué que la concrétisation au Standard

Même son de cloche du côté de Casper Nielsen, satisfait de voir le travail de l'entraînement se reproduire en match. "On a essayé beaucoup de choses que l'on a travaillées durant la préparation, et on a travaillé très dur. Quand on dispute ces matchs amicaux, il y a toujours énormément d'efforts en amont et on n'y va pas toujours à 100 %, car on est déjà fatigués", reconnaissait le médian danois.

"Mais on a montré de bonnes choses contre une top équipe, que j'avais déjà affrontée avec le Club de Bruges en Ligue des Champions. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais je pense que c'était le cas pour les deux équipes. On a réussi des choses que l'on a travaillées, et c'est de bon augure pour la suite."



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Une expérience formatrice pour la suite

Ibe Hautekiet se contentait aussi de la prestation, tout en regrettant le résultat final. "C'était bien de ne pas leur avoir donné beaucoup d'occasions, même si on n'en a peut-être pas assez créées non plus. Un partage aurait été 'OK' aujourd'hui, mais ce 0-1 n'est pas une catastrophe."

"C'est chouette d'affronter une telle équipe, tu vois quelques joueurs que tu vois habituellement à la télévision. On voit à quel point ils bougent vite et le ballon aussi. Ce sont des petites choses que l'on peut apprendre. Impressionné ? Non, pas trop quand même", nous a souri le défenseur central. Apprendre de son adversaire du soir ne pourra que faire grandir le Standard dans cette saison 2026-2027.