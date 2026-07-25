Genk va tenter de faire monter les enchères : un nouveau candidat prêt à mettre une fortune pour Kos Karetsas

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Photo: © photonews
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Konstantinos Karetsas reste l’un des jeunes joueurs les plus convoités d’Europe. Le meneur de jeu du KRC Genk est depuis des mois dans le viseur du Borussia Dortmund et de l’AC Milan, et le club italien serait prêt à mettre une belle somme.

Selon le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport, Konstantinos Karetsas fait partie des priorités de l’AC Milan. Les Rossoneri sont convaincus du potentiel du Belgo-Grec, à peine âgé de 18 ans, et voient en lui un joueur qui correspond parfaitement à la vision d’avenir du club.

Karetsas, de son côté, serait également ouvert à un transfert en Serie A. Mais pour l’instant, le Borussia Dortmund paraît proche de rafler la mise.

Dortmund met la pression sur Genk

Le cador allemand a, ces derniers jours, renvoyé une délégation en Belgique afin d’accélérer les négociations avec le Racing Genk. Selon Bild, le directeur sportif Lars Ricken et le directeur technique Ole Book ont discuté avec le club limbourgeois pour se rapprocher d’un accord.

Genk s’en tient toutefois, pour le moment, à son prix initial demandé. Les Limbourgeois veulent 35 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient encore 5 millions d’euros de bonus. Dortmund aurait déjà revu son offre initiale à la hausse, mais aucun accord n’a encore été trouvé.

Cela ne signifie pas que les Allemands restent inactifs. Au contraire, le Borussia dispose actuellement d’un avantage important sur la concurrence.

Milan attend les millions de Rafael Leão

Là où Dortmund peut frapper tout de suite, l’AC Milan doit d’abord dégager une marge financière. D’après la presse italienne, le transfert de Rafael Leão est la clé d’une éventuelle arrivée de Karetsas.

L’ailier portugais est en effet dans le viseur de Fenerbahçe. Le club turc lui aurait proposé un contrat très lucratif, d’environ huit millions d’euros nets par saison, avec des bonus pouvant faire grimper ce montant jusqu’à douze millions d’euros.

Mais le dossier n’est pas encore bouclé. Fenerbahçe doit d’abord vendre plusieurs joueurs étrangers afin de libérer de la place dans son effectif. Tant que cela n’arrive pas, Milan ne peut pas réinvestir les millions d’une éventuelle vente dans le dossier Karetsas.

Karetsas veut de la clarté

Entre-temps, le joueur lui-même ne veut pas attendre indéfiniment. Karetsas sait que le moment est venu de franchir un cap dans sa carrière. Le milieu de terrain est attiré par la Serie A et se verrait bien rejoindre Milan, mais il veut aussi être rapidement fixé sur son avenir.

C’est précisément là que se situe le danger pour les Italiens. Si Milan ne peut pas accélérer rapidement, Dortmund risque de saisir sa chance. 

Le club lombard reste toutefois optimiste. Le propriétaire Gerry Cardinale s’est rendu ces derniers jours à Milanello et a discuté, avec l’entraîneur Rúben Amorim, des plans de transferts pour les semaines à venir. Il aurait notamment confirmé que Karetsas s’intègre parfaitement dans le projet sportif.

Milan ne veut cependant pas se laisser entraîner dans une surenchère. Le club a déjà investi environ 100 millions d’euros cet été et souhaite continuer à travailler de manière financièrement responsable.

Si Leão s’en va, Milan pourra passer à l’offensive à fond pour Karetsas. Si ce transfert ne se fait pas, le Borussia Dortmund semble avoir les meilleures cartes en main pour arracher la pépite du KRC Genk.

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