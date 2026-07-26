Qui a convaincu, qui a déçu ? Le bilan des amicaux du STVV, de Zulte, de Malines, du Cercle et de l'OHL

À deux semaines de la reprise du championnat, les clubs belges poursuivaient leur préparation ce samedi, avec des résultats contrastés en matches amicaux.

Le SK Beveren, l'Antwerp, Charleroi et le KV Courtrai avaient disputé leur rencontre plus tôt dans l'après-midi. D'autres équipes ont ensuite emboîté le pas en fin d'après-midi et en soirée. Il est temps de faire un petit récapitulatif de cette journée.

Zulte Waregem - Sparta Rotterdam 3-2

Zulte Waregem a disputé un match amical intéressant contre le Sparta Rotterdam. Face aux Néerlandais, les Flandriens ont été menés à deux reprises, mais ils ont remis les pendules à l'heure à chaque fois et ont fini par s'imposer.

"Nos gars ont été menés deux fois mais renversent la vapeur en deuxième mi-temps. Buteurs : Hedl, Aké et Claes", a indiqué l'Essevee sur ses réseaux sociaux. Le match s'est conclu sur une victoire 3-2 pour Zulte Waregem.

Heerenveen - OH Leuven 6-4

L'OH Louvain a signé le match le plus spectaculaire de l'après-midi parmi les clubs belges. Les Universitaires ont livré un duel complètement fou, conclu sur un score à dix buts qui évoquait plus le premier set d'un match de tennis qu'une rencontre de football.

Ikwuemesi (2x), Traoré et Balikwisha ont fait trembler les filets pour l'OHL, mais ça n'a pas suffi pour gagner. Les Néerlandais ont inscrit pas moins de six buts et font le plein de confiance.





KV Mechelen - Willem II 0-1

Le KV Malines affrontait aussi un club néerlandais, Willem II. Les Malinois se sont inclinés 0-1 et ne lancent pas leur saison de la meilleure des manières. Il reste encore du travail avant d'être prêts.

Stade de Reims - Cercle Bruges 3-0

Le Cercle de Bruges n'a pas vécu un après-midi de tout repos. Opposés au Stade de Reims, les Brugeois se sont lourdement inclinés (3-0).