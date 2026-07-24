Nathan De Cat a choisi Hoffenheim et ce choix plaît énormément... au Bayern Munich

Nathan De Cat a choisi Hoffenheim malgré les sollicitations de plusieurs cadors européens. Une décision qui réjouit... le Bayern Munich.

Nathan De Cat ne manquait pas de prétendants pour la suite de sa carrière. Au cours des derniers mois, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig, Manchester United, Tottenham et Chelsea avaient tous pris des renseignements auprès de son entourage.

Finalement, le Diable Rouge, apparu une fois avec la sélection nationale, a choisi de rejoindre le TSG 1899 Hoffenheim. Un choix qui peut surprendre au vu des autres formations intéressées. Sans manquer de respect au club allemand, Hoffenheim n'a pas le même prestige que les autres candidats évoqués.

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Ce choix pour Hoffenheim est mûrement réfléchi. De Cat pourra poursuivre sa progression en Bundesliga dans un environnement moins exposé que celui d'un cador européen. Le club lui offre la possibilité de découvrir la scène européenne puisqu'il disputera l'Europa League la saison prochaine.

Le Bayern Munich garde un œil

Vincent Kompany aurait apprécié attirer la pépite d'Anderlecht en Bavière, mais le jeune Diable a privilégié un projet qu'il juge plus adapté à son développement.

Kompany s'est rendu compte qu'un transfert au Bayern Munich serait arrivé trop tôt pour De Cat. Le Bayern est satisfait du choix du Belge. C'est ce qu'affirme Christian Falk, journaliste à BILD et spécialiste du club bavarois. Selon lui, les dirigeants munichois estiment qu'Hoffenheim est le bon endroit pour permettre à De Cat de continuer à progresser.





Le TSG 1899 Hoffenheim, le tremplin idéal pour Nathan De Cat ?

Le Bayern Munich continuera de suivre de près les prestations de De Cat à Hoffenheim. En interne, le club bavarois est convaincu que le jeune milieu de terrain possède les qualités nécessaires pour porter un jour le maillot du Rekordmeister. Comme expliqué plus haut, les dirigeants estimaient que le moment n'était pas venu.

La concurrence est relevée au milieu de terrain du Bayern. À 18 ans, De Cat n'aurait pas pu rivaliser avec Joshua Kimmich pour une place de titulaire. Le club compte dans son effectif deux grands espoirs du football allemand, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof, qui évoluent au même poste.

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Le Bayern Munich se réjouit du fait que De Cat devrait être accessible sur le marché des transferts dans deux ou trois ans. S'il avait rejoint le Borussia Dortmund ou Manchester United, il aurait été beaucoup plus compliqué pour le club bavarois de le recruter par la suite.