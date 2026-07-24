Un "Neerpede-boy" frustré par Antoine Sibierski à Anderlecht : "Il m'a dit qu'il ne me connaissait pas"

Pensionnaire du centre de formation d'Anderlecht depuis treize ans, Anas Tajaouart espérait pouvoir recevoir sa chance en équipe première cette saison. Il n'en sera rien, puisque le milieu de terrain de 20 ans et international espoirs marocain a été prêté du côté de la RAAL La Louvière.

Arrivé au Sporting d'Anderlecht en 2013 en provenance du FC Jeunesse Molenbeek, Anas Tajaouart a traversé toutes les catégories à Neerpede jusqu'à disputer 65 matchs de Challenger Pro League avec les RSCA Futures.

Monté au jeu à trois petites reprises avec l'équipe première la saison dernière, dont une minute lors du deuxième tour préliminaire de l'Europa League contre Häcken, l'international espoirs marocain né à Bruxelles espérait, comme Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana et d'autres, profiter des quelques départs importants pour s'offrir une place en équipe première.

Anas Tajaouart déçu de ne pas recevoir sa chance à Anderlecht

Il n'en fut rien pour le milieu de terrain de 20 ans, qui a rapidement compris qu'il ne faisait pas partie des plans d'Antoine Sibierski et qui a été prêté à la RAAL La Louvière cet été. Dans un entretien accordé à nos confrères de L'Avenir, Anas Tajaouart est revenu sur cet événement et n'a pas vraiment caché sa déception.

"J’espérais recevoir plus d’occasions de me montrer. À mon avis, cet été était le moment idéal pour me donner ma chance. Contre Ninove en Coupe de Belgique, j'avais réalisé une bonne prestation. Mais je n'ai plus rien reçu après ça...", regrette-t-il.



Anas Tajaouart n'a même pas eu l'occasion de discuter avec Vitor Bruno, mais seulement, et brièvement, avec Antoine Sibierski. "Il m’a dit qu’il ne me connaissait pas bien et que je devais donc retourner avec les Futures. En réalité, il ne m'a pas dit grand-chose de plus. Après quatre ans chez les Futures, j’estimais qu’il était temps de franchir un cap. Je veux surtout jouer et me montrer. Le reste suivra naturellement", a-t-il conclu.