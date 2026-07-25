Wouter Vandenhaute assiste à un premier match très réussi en tant que président de l'Antwerp

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Wouter Vandenhaute assiste à un premier match très réussi en tant que président de l'Antwerp
Photo: © photonews
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Wouter Vandenhaute est de retour. L'ère Paul Gheysens est terminée à l'Antwerp, et l'ex-président d'Anderlecht a pris la tête du Great Old. Il a assisté à son premier match ce vendredi, et c'était une belle réussite.

C'était l'une des sagas de l'année au nord du pays : la reprise de l'Antwerp par un consortium emmené par... Wouter Vandenhaute, main dans la main avec l'ancienne icône du Great Old Toby Alderweireld. Le duo a repris le club des mains de Paul Gheysens, qui cherchait un investisseur depuis plusieurs années désormais. 

Le passage de flambeau a été officialisé la semaine passée, et Wouter Vandenhaute a donc fait son retour dans le football belge par la grande porte. Il ne l'aura quitté que brièvement, par la petite, en novembre 2025 : après avoir déjà démissionné de son poste de président du RSC Anderlecht en septembre, il vendait ses parts deux mois plus tard et s'en allait pour de bon, au grand plaisir des supporters.

Les débuts de Wouter Vandenhaute sont réussis 

Le défi qui l'attend au Bosuil est conséquent. L'Antwerp a terminé 10e la saison passée, manquant largement les derniers Playoffs de l'histoire de la Jupiler Pro League. Il faudra faire nettement mieux pour espérer retrouver la Coupe d'Europe, à laquelle le Great Old avait pris l'habitude depuis son titre de champion en 2023.

L'ère Vandenhaute commençait ce vendredi par un premier match amical de gala : le RAFC affrontait l'Olympiakos, sous les yeux de son nouveau président présent en tribunes. Et ce qui commence à ressembler à une équipe-type s'est largement imposé face aux vice-champions de Grèce (3-0). Les trois buts sont tombés en seconde période, signés Somers (71e, 79e) et Verstraeten (75e). 

L'Antwerp n'a pas encore vraiment lancé son mercato estival : les seules arrivées sont celles de trois jeunes joueurs de 18 ans, Carlos Mejia, Koki Ando et Luis Arh ; Mejia est monté à la pause, Arh à la 67e minute de jeu. 

Côté grec, soulignons la présence de Roman Yaremchuk, qui a rejoint l'Olympiakos en 2024 et y a fait son retour cet été après un prêt réussi (14 matchs, 5 buts) à Lyon. 

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