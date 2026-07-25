Un grand talent belge à suivre : le PSV Eindhoven lui offre un nouveau contrat

Le nom de Brent Jonkers n'est pas encore vraiment connu du public belge. Mais ce jeune défenseur central formé dans le Limbourg a rejoint le PSV Eindhoven il y a trois ans et le club néerlandais croit visiblement beaucoup en ses qualités.

Brent Jonkers (18 ans) a rejoint le PSV Eindhoven en 2023 en provenance de Saint-Trond, où il évoluait depuis 2021. Avant cela, Jonkers est passé par les centres de formation du KRC Genk et du Lommel SK, mais a donc décidé de tenter sa chance à l'étranger.

Au PSV Eindhoven, Brent Jonkers a signé un premier contrat professionnel en 2024, et s'il a surtout évolué pour les U19 du club jusqu'ici, il a également reçu l'opportunité de découvrir la D2 néerlandaise avec le Jong PSV. Il est ainsi monté au jeu à une minute de la fin en mars dernier lors du derby face au FC Eindhoven.

Nouveau contrat pour Brent Jonkers

Alors que son contrat s'achevait en 2027, le PSV Eindhoven a montré toute la confiance qu'il place en Brent Jonkers et a annoncé sa prolongation jusqu'en 2029. Le jeune défenseur central va ainsi pouvoir continuer à se rapprocher d'une place en équipe première.

Le directeur du centre de formation du PSV Eindhoven, Jan Vennegoor of Hesselink, a dit tout le bien qu'il pensait de l'international belge U19 : "C'est un jeune qui possède un potentiel énorme. Il le démontre chez nous, en Youth League et avec les U19 belges", a déclaré l'ex-international néerlandais. "S'il continue à bien progresser dans les années à venir, une belle carrière l'attend".



L'objectif à court terme pour Brent Jonkers sera d'évoluer avec le Jong PSV en Keuken Kampioen Divisie (D2). Mais Jonkers rêve déjà d'équipe A : "Je suis très heureux de cette prolongation de contrat. J'espère encore franchir des étapes afin de me rapprocher de mon objectif principal : faire mes débuts avec l'équipe première du PSV", déclare le jeune talent belge lui-même.