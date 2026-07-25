On a craint le pire mais un Diable Rouge fait son retour : "Il est très important pour nous"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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On a craint le pire mais un Diable Rouge fait son retour : "Il est très important pour nous"
Photo: © photonews
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La blessure de Malick Fofana semble enfin être derrière lui. Alors qu'on craignait une rechute et une absence prolongée, le Diable Rouge a retrouvé l'entraînement ces derniers jours, et les terrains cette semaine. Son coach Paulo Fonseca s'en réjouit.

Depuis octobre dernier, Malick Fofana (21 ans) est passé par des moments très difficiles. Gravement blessé à la cheville lors du match face à Strasbourg, à la suite d'un terrible tacle d'Ismael Doukouré, le Diable Rouge avait brièvement fait son retour à la compétition en fin de saison, mais avait ensuite connu quelques complications.

Logiquement non-repris par Rudi Garcia pour la Coupe du Monde 2026, Fofana a connu de nouvelles difficultés en début de préparation. Au point où il y a une dizaine de jours, une rumeur inquiétante enflait : le Belge aurait connu une rechute... et pourrait être absent jusqu'en 2027. Plus d'un an d'absence, donc, à l'exception de montées au jeu en fin de saison dernière.

Fort heureusement, cela s'est avéré totalement faux et l'Olympique Lyonnais avait de très bonnes nouvelles cette semaine. Malick Fofana a fait son retour à l'entraînement collectif après de longues semaines passées en individuel, et il a enfin retrouvé les terrains ce vendredi en match amical contre le Vfl Wolfsbourg.

Malick Fofana est monté au jeu, Paulo Fonseca soulagé

L'Equipe rapporte que Fofana faisait partie des joueurs les plus populaires auprès du public cette semaine à Bamberg (Allemagne), où l'OL est en stage de préparation et affrontait Wolfsbourg. Mais le grand moment aura donc été cette montée au jeu qui a bien plu à son entraîneur Paulo Fonseca. "Il est très important pour nous", se réjouit le Portugais.

"Concernant le retour de Malick, nous avons pu voir sur les minutes qu’il a joué que c’est un joueur de grande qualité. Et nous avons besoin de joueurs comme lui", affirme Paulo Fonseca. Cette qualité, le Diable Rouge l'a montrée notamment sur le but du jeune Alejandro Gomes Rodriguez, avec un travail préparatoire tout en vivacité et en dribbles côté gauche. S'il faudra bien sûr un petit temps pour que Fofana retrouve toutes ses jambes, les signes sont encourageants.

C'était d'ailleurs la soirée des bonnes nouvelles côté belge à l'Olympique Lyonnais puisque Julien Duranville, jusqu'ici assez anonyme dans cette préparation avec sa nouvelle équipe, a enfin montré de belles choses et marqué des points, comme l'expliquait également Paulo Fonseca. 

Orel Mangala, quant à lui, multiplie les montées au jeu dans cette préparation avec l'OL. Mais le milieu de terrain ne fait pas vraiment partie des plans de Paulo Fonseca et Le Progrès, média régional, estime qu'il fait partie des joueurs pouvant quitter les Gones en cas de bonne offre. L'homme aux 23 caps chez les Diables Rouges n'a jamais vraiment convaincu à Lyon. 

Loïs Openda va-t-il rejoindre la colonie belge de Lyon ?

Enfin, et même en cas de départ de Mangala, l'Olympique Lyonnais pourrait bien devenir le club à suivre en France pour les supporters belges puisque ces dernier jours, la rumeur d'une arrivée de Loïs Openda enfle. L'attaquant de la Juventus aurait refusé Fulham et fait de l'OL sa priorité, lui qui a explosé sous les couleurs du Racing Lens en Ligue 1.

Avec Malick Fofana et Julien Duranville sur les flancs pour le servir, voilà des automatismes belgo-belges dont pourrait se réjouir Mark Van Bommel dès cet automne... 

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