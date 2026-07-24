Le Real Madrid insiste pour Michael Olise et le Bayern de Vincent Kompany prépare sa riposte

Muzamel Rahmat Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
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Le Real Madrid insiste pour Michael Olise et le Bayern de Vincent Kompany prépare sa riposte
Photo: © photonews
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Impressionnant avec le Bayern Munich, Michael Olise attise les convoitises du Real Madrid. Face à la menace espagnole, le club bavarois anticipe et scrute le marché pour lui trouver un successeur.

Florentino Pérez pensait-il à Michael Olise lorsqu'il a promis, à la veille de sa réélection à la tête du Real Madrid, de transmettre une offre XXL de 150 millions d'euros ? Depuis cette annonce, le nom de l'ailier français est régulièrement cité parmi les pistes du club espagnol.

À 24 ans, l'ailier est passé, la saison dernière, du statut de joueur important au Bayern Munich à celui de candidat crédible au Ballon d'Or. Un profil de ce calibre attire forcément l'attention de Pérez.

Le communiqué du Real Madrid ne fait que renforcer les soupçons

Le Bayern Munich et le Real Madrid ont rapidement démenti les rumeurs d'un transfert imminent. Les deux clubs ont assuré qu'aucune négociation n'était en cours. D'après MARCA, le club madrilène aurait choisi de temporiser afin d'éviter que le dossier ne prenne trop d'ampleur.

Toujours selon le quotidien espagnol, un premier contact aurait bien eu lieu entre les deux clubs en coulisses. Ces échanges auraient permis au Real Madrid de connaître la position du Bayern Munich. Le champion d'Allemagne ne serait pas disposé à négocier en dessous de 200 millions d'euros, soit bien plus que les 150 millions évoqués ces dernières semaines.

Le un successeur à Michael Olise


Selon le média allemand BILD, le Bayern ne resterait pas les bras croisés en cas de départ d'Olise. Le club bavarois aurait ciblé Bradley Barcola pour prendre la relève et aurait entamé les premiers contacts.

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