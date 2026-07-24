Telenet, Proximus, Orange, VOO, DAZN... quelle est l'offre la plus intéressante pour suivre la Jupiler Pro League ?

Muzamel Rahmat Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
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Telenet, Proximus, Orange, VOO, DAZN... quelle est l'offre la plus intéressante pour suivre la Jupiler Pro League ?
Photo: © photonews
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Le championnat reprend bientôt. Voici où regarder la Jupiler Pro League, via quels opérateurs et à quel prix suivre votre équipe cette saison.

La Jupiler Pro League 2026-2027 s'apprête à reprendre ses droits. Une question brûle les lèvres des supporters belges : où pourra-t-on regarder les matchs ? Entre DAZN, les opérateurs télécoms et les différentes formules d'abonnement, à qui faudra-t-il s'adresser... et à quel prix ?

Le 31 juillet, la Volkswagen Supercup est au programme. Le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, en tant que champion de Belgique et vainqueur de la Coupe de Belgique, se disputeront le premier trophée de la saison.

Sylla Massiré
© photonews

Le coup d'envoi de la saison 2026-2027 sera donné le 7 août, avec un derby 100 % ouest-flandrien entre le Club de Bruges et le KV Courtrai.

DAZN reste le diffuseur de la Pro League. Mais, cette fois, le paysage audiovisuel est plus lisible qu'il ne l'était il y a un an. Les accords avec les opérateurs ont été conclus avant le début du championnat.

Ito Junya
© photonews

La saison dernière, DAZN n'était pas parvenu à conclure un accord avec les principaux opérateurs télécoms. Les supporters belges avaient été contraints de souscrire un abonnement à la plateforme et de suivre les rencontres en streaming, via son application.

À partir de cette saison, les matchs feront leur retour chez les opérateurs télécoms traditionnels. Les clients de Telenet, Proximus, Orange ou VOO pourront à nouveau suivre leur équipe via les chaînes de leur décodeur, comme c'était le cas auparavant.

Nous vous proposons ci-dessous un aperçu

FOURNISSEUR

PRIX MENSUEL

MÉTHODE

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

DAZN

€ 24,99

Application

Le prix mensuel n'est valable qu'avec un abonnement annuel. Il passe à € 34,99/mois sans engagement

Telenet

€ 19,99

Application et chaînes classiques

Telenet n'a pas encore confirmé les tarifs pour la nouvelle saison et communique un prix "à partir de". Cela vaut également pour les clients de BASE.

Proximus

€ 24,99

Application et chaînes classiques

Proximus a entre-temps confirmé ses prix. Ces tarifs s'appliquent également aux clients de Scarlet.

Orange

/

Application et chaînes classiques

Orange a uniquement confirmé son accord avec DAZN. Aucun tarif n'a été communiqué.

TV Vlaanderen

/

Chaînes classiques

TV Vlaanderen offre à ses clients l'accès aux chaînes DAZN via une formule TV optionnelle.

Le tableau ci-dessus ne tient par pas compte des compétitions incluses dans chaque offre. Ni des autres sports proposés, comme le cyclisme ou la Formule 1. Là aussi, les différences méritent d'être comparées.

Le football belge redevient accessible de manière "traditionnelle"

La bonne nouvelle, c'est que chaque supporter pourra regarder la Jupiler Pro League comme il ou elle le souhaite.

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