Promise David aurait-il confirmé lui-même son départ de l'Union Saint-Gilloise ?

Une interaction entre Promise David et un supporter sur les réseaux sociaux n'est pas passée inaperçue. L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise aurait conseillé à ce dernier d'acheter un maillot du Vfb Stuttgart floqué à son nom...

Il y a quelques jours, la presse allemande annonçait que Promise David (25 ans) était sur les tablettes du Vfb Stuttgart. L'attaquant canadien, de retour de blessure juste à temps pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec son équipe nationale, est assez clairement sur le départ, malgré son contrat courant jusqu'en 2029 ; l'été passé, il avait prolongé à l'USG afin de disputer la Champions League.

Après une saison à 15 buts en 37 matchs, et même s'il a manqué les Playoffs suite à une blessure à l'épaule, David était donc dans le viseur de plusieurs clubs cet été, et Fussbal Deutschland affirmait ainsi que le Canadien avait un accord avec le Vfb Stuttgart.

Promise David confirme-t-il son transfert à Stuttgart ?

L'affaire n'était cependant pas conclue puisque Stuttgart n'avait pour le moment offert que 14 millions à l'USG, soit un montant probablement très insuffisant pour convaincre la direction unioniste. Promise David restait également, toujours d'après Fussbal Deutschland, le plan B du club de Bundesliga.

Mais apparemment, les choses auraient évolué dans le bon sens. Du moins si l'on en croit... Promise David lui-même. Dans une interaction étonnante avec un supporter canadien sur les réseaux sociaux, le buteur saint-gillois semble en effet confirmer qu'il va rejoindre le Vfb Stuttgart.

Here we....go? 😅



Looks like Promise David's reported move from Royale Union Saint-Gilloise to VfB Stuttgart could be more than just transfer chatter, according to a very reliable source close to the subject 👀#CanMNT pic.twitter.com/gAcJgwFOPv



— OneSoccer (@onesoccer) July 24, 2026

"Si ce transfert se fait, j'espère qu'il aura des tonnes de temps de jeu, et je m'achèterai un maillot de Stuttgart floqué à son nom", écrit ainsi quelqu'un sur Instagram. Ce à quoi Promise David, via son compte officiel, a répondu : "Achète-le maintenant".

On attendra de voir si, dans les jours à venir, le transfert se confirme. L'Union Saint-Gilloise disputera début août un match préliminaire de Ligue des Champions face à Bodo/Glimt : ne pas pouvoir compter sur Promise David pour ce match serait un coup dur pour les vice-champions de Belgique. Mais si départ il y a, le plus tôt serait peut-être le mieux, afin de trouver au plus vite son remplaçant...