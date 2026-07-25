Promise David aurait-il confirmé lui-même son départ de l'Union Saint-Gilloise ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Promise David aurait-il confirmé lui-même son départ de l'Union Saint-Gilloise ?
Photo: © photonews
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Une interaction entre Promise David et un supporter sur les réseaux sociaux n'est pas passée inaperçue. L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise aurait conseillé à ce dernier d'acheter un maillot du Vfb Stuttgart floqué à son nom...

Il y a quelques jours, la presse allemande annonçait que Promise David (25 ans) était sur les tablettes du Vfb Stuttgart. L'attaquant canadien, de retour de blessure juste à temps pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec son équipe nationale, est assez clairement sur le départ, malgré son contrat courant jusqu'en 2029 ; l'été passé, il avait prolongé à l'USG afin de disputer la Champions League.

Après une saison à 15 buts en 37 matchs, et même s'il a manqué les Playoffs suite à une blessure à l'épaule, David était donc dans le viseur de plusieurs clubs cet été, et Fussbal Deutschland affirmait ainsi que le Canadien avait un accord avec le Vfb Stuttgart.

Promise David confirme-t-il son transfert à Stuttgart ? 

L'affaire n'était cependant pas conclue puisque Stuttgart n'avait pour le moment offert que 14 millions à l'USG, soit un montant probablement très insuffisant pour convaincre la direction unioniste. Promise David restait également, toujours d'après Fussbal Deutschland, le plan B du club de Bundesliga.

Mais apparemment, les choses auraient évolué dans le bon sens. Du moins si l'on en croit... Promise David lui-même. Dans une interaction étonnante avec un supporter canadien sur les réseaux sociaux, le buteur saint-gillois semble en effet confirmer qu'il va rejoindre le Vfb Stuttgart.

"Si ce transfert se fait, j'espère qu'il aura des tonnes de temps de jeu, et je m'achèterai un maillot de Stuttgart floqué à son nom", écrit ainsi quelqu'un sur Instagram. Ce à quoi Promise David, via son compte officiel, a répondu : "Achète-le maintenant". 

On attendra de voir si, dans les jours à venir, le transfert se confirme. L'Union Saint-Gilloise disputera début août un match préliminaire de Ligue des Champions face à Bodo/Glimt : ne pas pouvoir compter sur Promise David pour ce match serait un coup dur pour les vice-champions de Belgique. Mais si départ il y a, le plus tôt serait peut-être le mieux, afin de trouver au plus vite son remplaçant...

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