C'est officiel : Konstantinos Karetsas quitte le Racing Genk pour 30 millions d'euros !

Il ne manquait plus que l'officialisation d'un transfert qu'on tenait déjà pour acquis depuis de longues semaines déjà. Konstantinos Karetsas quitte le KRC Genk et s'engage en faveur du Borussia Dortmund, qui dépense environ 30 millions d'euros pour l'international grec.

Ce transfert sortant devient par là la plus grosse vente de l'histoire du Racing Genk, Kos Karetsas dépassant le montant dépensé par Wolverhampton pour s'offrir les services de Tolu Arokodare (26 millions d'euros) l'été dernier. Karetsas était depuis des années considéré comme l'un des plus grands talents issus du centre de formation de Genk, après avoir été formé en partie à Neerpede.

En mai 2024, à peine âgé de 16 ans, Karetsas a fait ses débuts avec l'équipe première, puis son ascension a été fulgurante. La saison dernière, le milieu créatif est devenu l'une des véritables révélations de la Jupiler Pro League. Au total, il a joué 92 rencontres pour Genk, inscrivant six buts et délivrant pas moins de 23 assists - dont 18 la saison passée, ce qui l'avait placé sur les radars des plus grands clubs.

Karetsas espère percer au Borussia Dortmund

Finalement, c'est le Borussia Dortmund qui a remporté la mise. Le club allemand y voit le renfort idéal pour l'avenir et a su écarter la concurrence, notamment du Paris Saint-Germain et de l'AC Milan. Karetsas et son entourage ont bien pesé le pour et le contre.

"Le KRC Genk occupera toujours une place particulière dans mon cœur. C'est ici que j'ai grandi, où l'on m'a fait confiance pour faire mes premiers pas dans le football professionnel et où je suis devenu le joueur que je suis aujourd'hui. Je m'y suis toujours senti chez moi. Je tiens à remercier tout le monde pour cela", a réagi Karetsas dans le communiqué officiel du club.

"La seule chose regrettable, c'est que je pars sans avoir remporté de trophée ensemble, mais le moment était venu et le BVB représente un rêve de gosse qui se réalise. Le KRC Genk restera toujours mon club et, où que je joue, je continuerai à soutenir Genk. J'ai hâte de venir dire au revoir en personne à tous les fans à la Cegeka Arena".





Le Head of Football Dimitri de Condé s'est aussi exprimé fièrement au sujet de ce transfert record. "Kos est un talent exceptionnel, mais avant tout un garçon qui voulait s'améliorer chaque jour. Nous sommes évidemment fiers qu'il réalise aujourd'hui la plus grosse vente de l'histoire de notre club. Pas parce que les records sont une fin en soi, mais parce qu'ils confirment que notre vision sportive fonctionne".