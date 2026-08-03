Le bout du monde ou un champion surprise : voilà ce qui attend Anderlecht en cas de qualification

Le tirage des barrages d'Europa League a eu lieu ce lundi dans la foulée de celui de la Ligue des Champions. Le RSC Anderlecht sait donc ce qui l'attendra en cas de qualification face au PAOK Salonique.

Cette semaine, le RSC Anderlecht se rend en Grèce afin de défier le PAOK Salonique au 3e tour préliminaire d'Europa League. Après avoir éliminé Hammarby au tour précédent, les Mauves sont donc à quatre matchs de la phase de ligue de l'Europa League, et devront encore disputer un barrage en cas de qualification face au club grec.

Ce lundi, dans la foulée du tirage de la Champions League qui concernait l'Union Saint-Gilloise, le Sporting a donc découvert ses adversaires potentiels pour ce barrage à venir. Ce n'est pas vraiment le tirage le plus clément que le sort a réservé aux Mauve & Blanc.

Un déplacement au bout du monde ou un champion surprise

L'adversaire à venir du RSCA sera en effet le vainqueur du duel entre le Levski Sofia (Bulgarie) et le Kairat Almaty (Kazakhstan). Ce mardi, le Levski reçoit le Kairat, et ira au Kazakhstan la semaine prochaine.

Le Levski Sofia a créé la sensation la saison passée en efbet Liga, le championnat bulgare. Le club de la capitale a en effet remporté son 27e titre de champion... et le premier depuis 2009. Mais la vraie surprise est surtout que Ludogorets, champion de Bulgarie depuis 14 saisons, est pour la première fois tombé de son piédestal.

Notons que la saison 2026-2027 du championnat de Bulgarie a déjà repris que le Levski Sofia tient le rythme, occupant la tête du championnat après trois journées et un sans-faute.... aux côtés de Ludogorets.





Le RSC Anderlecht, cependant, préfère probablement l'idée d'un déplacement en Bulgarie à celle d'une confrontation face au Kairat Almaty. Le champion du Kazakhstan en titre a disputé la Ligue des Champions la saison passée, terminant bon dernier de la phase de ligue. Mais la distance entre Bruxelles et Almaty est de plus de 5000km, ce qui en fait naturellement le plus long déplacement possible en compétitions européennes.

Le Kairat Almaty est également en pleine saison, et figure à la 3e place du classement en D1 kazakhe après 20 journées de championnat. Une différence de rythme que Vitor Bruno avait déjà estimée très importante lors de la confrontation avec Hammarby au tour précédent.

Saint-Trond aussi connaît son adversaire

Enfin, notons que le RSC Anderlecht n'était pas le seul club concerné par ce tirage. Saint-Trond connaît également ses adversaires pour les barrages de l'Europa League. Il s'agira du vainqueur de la double confrontation entre les Lincoln Red Imps (Gibraltar) et l'Omonia Nicosie (Chypre).