Voilà qui l'Union Saint-Gilloise affrontera en cas de qualification face à Bodo/Glimt

Cette semaine, l'Union Saint-Gilloise affronte les Norvégiens de Bodo/Glimt au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. En cas de qualification face à ce solide adversaire, les Unionistes auront encore un tour à jouer.

L'Union Saint-Gilloise est à quatre matchs de la phase de ligue de la Ligue des Champions, et du jackpot dont celle-ci s'accompagne. Il faudra d'abord passer un sacré écueil : Bodo/Glimt, habitué des compétitions européennes et révélation de la saison passée en Champions League, qui se rend à Ostende cette semaine. L'USG se rendra ensuite en Norvège la semaine prochaine, afin de tenter de valider son ticket pour les barrages de la Champions League.

En cas d'élimination, le parcours préliminaire des Unionistes s'arrêtera là, et les hommes de David Hubert retomberont directement en phase de ligue de l'Europa League (au contraire d'Anderlecht qui, en cas d'élimination, devra disputer un match de plus pour être assuré d'une place en Conference League).

L'Olympiakos ou le NEC Nimègue en barrages de la C1

Mais si la RUSG élimine Bodo/Glimt, un autre adversaire se dressera entre elle et la plus prestigieuse des compétitions. Ce lundi 3 août avait lieu le tirage au sort de ces barrages de la Champions League, et ils ont désigné un ultime adversaire a priori abordable pour l'Union Saint-Gilloise.

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Ce sera en effet le vainqueur du duel entre l'Olympiakos et le NEC Nimègue que devra éliminer l'USG en cas de qualification lors du 3e tour préliminaire de Champions League. Le match aller se déroulera le 18 ou le 19 août à l'extérieur, l'Union ayant le bel avantage de recevoir son adversaire au match retour le 25 ou le 26 août.

Vendredi dernier, l'Union Saint-Gilloise a entamé sa saison par un premier trophée, en allant remporter la Supercoupe aux tirs au but sur la pelouse du Club de Bruges, champion de Belgique en titre. Samedi, l'Union se déplacera à Westerlo dans le cadre de la première journée de Jupiler Pro League.