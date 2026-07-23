Anderlecht est... outsider, mais Vitor Bruno s'en fiche : "Nous jouons pour gagner, toujours"

C'est un constat qui doit piquer l'orgueil anderlechtois : le RSCA est l'outsider de ce déplacement à Hammarby. Vitor Bruno, lui, n'en a cure : les Mauves sont en Suède avec pour objectif la victoire.

Ce n'est pas nous qui le disons, mais tous les sites de paris en ligne où il est possible - toujours avec modération bien sûr - de miser sur cet Hammarby-Anderlecht : les Mauves sont tout simplement l'outsider de leur match qualificatif pour l'Europa League. Pas forcément une surprise quand on sait que Hammarby est actuellement 2e de son championnat, qui a commencé en avril dernier.

De son côté, le RSC Anderlecht est en pleine préparation et en pleine refonte de son effectif. Les deux équipes ne sont pas sur la même dynamique. Mais que l'adversaire soit favori dit tout de même quelque chose du statut actuel des Mauve & Blanc... même si Vitor Bruno ne s'en préoccupe pas.

"Nous savons qu'à Anderlecht, il y a toujours une responsabilité, car nous jouons pour le badge du club sur notre maillot", déclare le Portugais en conférence de presse. "Nous souhaitons ramener le club à sa juste place, mais nous savons qu'il y a encore des étapes à franchir. Ce match face à Hammarby est l'une de ces étapes", estime Bruno, qui veut voir une "mentalité de vainqueurs" dans le jeu anderlechtois.

Hammarby dans le rythme : ça peut faire la différence, selon Vitor Bruno

"J'ai mes idées, mon style, les joueurs savent ce que j'attends d'eux (...) Je veux une mentalité de vainqueurs et l'état d'esprit nécessaire. Et je suis satisfait de l'état d'esprit que j'ai vu jusqu'ici en préparation", assure le coach d'Anderlecht, qui ne veut pas entendre parler d'un match nul satisfaisant à Stockholm.

"Anderlecht ne joue jamais pour un match nul. Ce genre de mentalité n'est jamais ce que je veux voir de la part de mon équipe", affirme Vitor Bruno. "Nous jouons pour gagner. Toujours. C'est ce qui doit nous définir". Le terrain synthétique, selon lui, ne doit "pas être une excuse", même si le Portugais estime toutefois que voir des équipes entrer en lice avec une bonne partie de saison dans les jambes n'est pas idéal.



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"Nous combattons avec des armes différentes, Hammarby et nous", concède Vitor Bruno. "Ils sont déjà en compétition depuis un petit temps, nous n'en sommes pas encore là. Ca, c'est quelque chose sur lequel l'UEFA devrait se pencher, selon moi, car cela peut faire une différence".