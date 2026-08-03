🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation
Photo: © photonews
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Nathan De Cat a opté cet été pour un nouveau défi, quittant le RSC Anderlecht pour Hoffenheim, en Bundesliga. Un transfert intelligent vers le subtop allemand plutôt que vers un géant du football européen. Et visiblement, le Diable Rouge s'y épanouit déjà.

Certains imaginaient Nathan De Cat (17 ans) en route pour le top absolu après ses débuts impressionnants en équipe A avec Anderlecht. Révélation en Jupiler Pro League, devenu Diable Rouge en mars dernier, De Cat semble destiné aux sommets et fait partie des jeunes talents les plus cotés à son poste en Europe.

Mais une blessure a ralenti sa progression, et le jeune anderlechtois a manqué la Coupe du Monde 2026. De quoi tempérer les attentes, et c'était peut-être salutaire. Plutôt qu'un transfert vers un géant européen comme le Bayern Munich (longtemps cité), Nathan De Cat a signé à Hoffenheim, club du subtop allemand.

Nathan De Cat déjà épatant en présaison avec Hoffenheim 

Un transfert pour une vingtaine de millions d'euros qui va permettre au ket de Neerpede de progresser sans la pression liée aux plus grands clubs, et en lui offrant très probablement une place de titulaire. En stage de préparation, De Cat a en tout cas impressionné.

Une compilation a en effet été réalisée pour les réseaux sociaux par un compte X belge, Grinta Scout. Des images sur lesquelles on voit bien toutes les qualités de Nathan De Cat : une physicalité impressionnante pour son âge, une superbe protection de balle et une vision du jeu hors du commun. 

Hoffenheim affrontera d'ici deux semaines Tottenham en match amical, à deux reprises. Des matchs lors desquels De Cat pourra encore plus se mettre en évidence, avant la reprise de la Bundesliga prévue pour la fin du mois d'août. 

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